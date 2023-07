Llega nuevamente el kickboxing y el muay thai a La Banda

28/07/2023 - 13:53 Deportivo

Hoy nuevamente se llevará a cabo una edición más del evento denominado "THE BEST FIGHTER" organizado por el Guedea Team, escuela a cargo del profe Héctor Guedea, en su edición numero 14, para mostrar lo mejor del kickboxing, k1 rules y el Muay thai en las instalaciones del Club San Carlos Unidos, ubicado en Alberdi y San Juan de la ciudad de La Banda, a partir de las 20hs.

Están previstos más de 15 combates de alto vuelo y calidad técnica, dónde habrán copas desafíos, super 4, peleas amateurs, semiprofesionales y profesionales.

Entre las que se destacan.

En Muay Thai pactada en los 66kg la pelea entre Santino"La Roca" Gonzalez(Guedea Team) vs Emanuel"El perro" Fernández, en dónde estará en juego la copa desafío provincial "Nebro Bulones", también la pelea entre Leandro" El sanguinario" Fajardo(Team Lumberjack's-Jujuy) vs Williams"La parka" Andrada(Team Diganchi) copa desafío Noa Kickboxing 60kg denominada " Com.Mun.Estacion Simbolar" , Florencia"La Tigresa" Lazarte(Team Látigo) vs Abril" La huracán" Lizardo(Team Legionarios-Tucuman), Copa desafío Noa 70kg denominada "Global King".

Y en la pelea central de la noche, el representante de La Banda, quién viene en ascenso y derrotó en la última edición al experimentado peleador Tucumano, quién pelea en kickboxing, es 2do Dan de Taekwondo, peleador profesional de boxeo, y está por incursionar en las MMA Esteban, Diaz, el considerado y consagrado ya mejor peleador de la Provincia en los 60kg y está en el radar de los mejores eventos del Norte Nahuel "El pitbull" Galeano(Guedea Team) vs Walter" El pipi" Diaz(Team Lumberjack's-Jujuy), una pelea que promete mucha técnica, potencia, velocidad, resistencia y mucha preparación física de ambos atletas para disputar la Copa Desafío Noa 60kg "Distribuidora Legui" en la modalidad K1 rules.

Son algunas de las tantas peleas que prometen animar una noche de viernes a puro kickboxing.

El evento dará inicio con peleas infantiles a las 20hs para continuar con su grilla nutrida de peles espectaculares como nos tiene acostumbrados ya el mejor evento de Santiago del Estero y uno de los mejores del Norte Argentino.

Será sin lugar a dudas imperdibles, entradas a la venta en la boleteria del club.