Fortunato Rolfi: "Mi idea siempre fue volver al club"

29/07/2023 - 00:22 Deportivo

Fortunato Rolfi, que ayer fue confirmado como una de las ficha U23 de Quimsa, le comentó a EL LIBERAL que su idea "siempre fue volver al club".

"Estoy muy contento, con muchas ganas de que arranque. Estuve un poco ansioso por todo esto. Me pone ansioso esta época de ver dónde juego, si bien mi idea siempre fue tratar de volver al club", declaró ó el perimetral chaqueño en el inicio de la entrevista.

Fortunato Rolfi pudo cumplir su deseo gracias a la destacada actuación que cumplió la temporada pasada en Riachuelo de La Rioja. "Fue el equipo que me dio la oportunidad de poder debutar en la Liga Nacional y le estaré siempre agradecido. Aprendí mucho de los dos entrenadores que tuve (Daniel Farabello y Sebastián González). Me trataron muy bien, estuve muy cómodo. Y la verdad que después de un tiempo pude agarrar confianza y tener protagonismo", comentó el jugador, que promedió 7.3 puntos, 2.3 rebotes y 1.8 asistencias en 38 partidos disputados.

Posición

Quimsa ya tiene dos bases mayores (Brussino y Sansimoni), por lo que Fortunato Rolfi podría ser más utilizado por Leandro Ramella en el puesto de escolta.

Consultado al respecto, respondió: "En Riachuelo terminé jugando el último tiempo en el puesto de 2. Y la verdad que me sentí muy cómodo. Yo trato de darle al equipo lo que necesita en el momento. No estoy en lugar de pedir cosas tampoco. Lo que me dicen, trato de hacerlo de la mejor manera", explicó.

Rolfi comentó, además, que mantiene un contacto fluido con el director deportivo de Quimsa. "Desde hace bastante que vengo hablando con Diego Lo Grippo. Con el entrenador (Leandro Ramella) no pude hablar todavía porque está con ese tema de la selección y no me pude comunicar, pero sí me hicieron llegar algunas ideas a través de Lo Grippo", indicó.

Por último, comentó qué hizo durante el paréntesis. "Descansé un par de semanas, viajé un poco y ya me puse a entrenar, a cuidarme con la comida, ir al gimnasio, hacer lanzamientos. Desde hace un tiempo que vengo entrenando", aseguró Rolfi, que se encuentra en la "Madre de Ciudades", pero hoy tiene previsto volver a Resistencia.

Fortunato Rolfi ocupará ficha U23 y tendrá como compañeros a Juan Ignacio Brussino, Bruno Sansimoni, Emiliano Basabe, Fabián Ramírez Barrios, Sebastián Acevedo, Tayavek Gallizzi y Eduardo Vasirani.

Al plantel de Quimsa todavía le falta una ficha mayor, que podría estar reservada para el estadiounidense Brandon Robinson, pero las negociaciones continúan con su representantes.

En la temporada 2023/24, la "Fusión" irá en busca del bicampeonato de Liga Nacional, pero además intentará recuperar el trono en la Basketball Champions League Americas (BCLA).