Madelón: "La gente debe saber que dimos y que estamos dando todo"

29/07/2023 - 21:47 Deportivo

El entrenador de Central Córdoba, Leonardo Carol Madelón, habló ayer tras caer ante Atlético Tucumán. Lamentó el cierre de campeonato con cuatro derrotas en fila, pero destacó la fortaleza del grupo para lo que se viene.

"Se terminó un proceso de 27 fechas en el cual nos hubiese gustado terminar de otra manera, con más puntos. No se dio y en el camino hay un montón de por qué no se dio todo como nos hubiese gustado. Necesitamos parar, descansar. Serán ocho días de descanso para volver el lunes 7 de agosto. Refrescar la cabeza", aseguró el DT en rueda de prensa en la que habló, pero sin responder preguntas de la prensa.

"De los jugadores no puedo decir nada. No puedo decir que no hay actitud porque es todo lo contrario. Dimos todo. Al hincha tengo que hablarle. Yo no voy a decir cualquier cosa después de un resultado adverso o una cadena de malos resultados", declaró Madelón.

"Tuvimos ocho meses durísimos, en los que nos costó armar el equipo y el grupo. La gente debe saber que queremos mucho a este club. Que dimos y estamos dando todo. Lo saben todos, la dirigencia y los jugadores. Lógicamente que el entrenador queda expuesto ante estos malos resultados. Si supieran las cosas en las que tuvimos que agudizar el ingenio para resolverlas. No son excusas, nosotros queríamos tener cuatro o cinco puntos más", agregó.

A su vez, el DT dijo: "Ahora se nos viene otro torneo en el que tendremos un bache de quince o veinte días en el que debemos ver cosas como el mercado de pases. Hay que charlar mucho con la dirigencia para resolver todo".

Sobre lo estrictamente futbolístico, Madelón dijo: "Fue un partido jugado de una manera muy disputada, con dobles jugadas, luchado, cerrado. Iba encaminado de una manera y con el rebote de una pelota detenida nos terminan convirtiendo. A partir de ahí nos abrimos y se nos complicó. Estuvimos parejos 70 minutos y nos convierten al final. No hay que pedir disculpas porque no somos ladrones. Trabajamos mucho y a veces las cosas no salen".

Por último, el entrenador ferroviario señaló: "Yo estoy bien, el cuerpo técnico y los jugadores también. Con la bronca lógica de no haber conseguido un resultado. Ahora le toca a cada uno refugiarse con los suyos. Necesitamos parar porque fueron ocho meses sin descanso. Ahora, a estar tranquilos y a descansar".