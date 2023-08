Central debutará el 20 de agosto ante Newell's Old Boys, en Rosario

01/08/2023 - 00:11 Deportivo

La Liga Profesional de Fútbol anunció ayer de manera oficial el fixture de la Copa de la Liga, que arrancará el próximo 20 de agosto y en donde Central Córdoba visitará a Newell's Old Boys de Rosario, por la primera fecha de la zona B.

Cabe recordar que, previo a su debut en el segundo certamen de la temporada 2023, Central deberá afrontar su duelo de 16avos de final de la Copa Argentina, previsto para el martes 15 de agosto ante Independiente, en escenario y horario a confirmar (muy probablemente sea en Jujuy).

El elenco "ferroviario" tendrá un exigente arranque en la Copa de la LPF ya que en la segunda fecha también jugará en condición de visitante. Será el último fin de semana de agosto, en Mendoza y ante Godoy Cruz. El conjunto santiagueño recién tendrá su estreno como local en la Copa de la Liga en el mes de septiembre, ya que el fin de semana del 1 al 3 recibirá a Platense.

El resto del fixture de Central Córdoba en la Copa de la Liga Profesional, es el que se detalla a continuación:

Cuarta fecha (domingo 17 de septiembre): vs. Sarmiento de Junín (visitante). Quinta fecha (miércoles 20 de septiembre): vs. Boca Juniors (local). Sexta fecha (domingo 24 de septiembre): vs. Defensa y Justicia (local). Séptima fecha (domingo 1 de octubre, interzonal): vs. Atlético Tucumán (visitante). Octava fecha (domingo 8 de octubre): vs. Tigre (local).

Novena fecha (miércoles 18 de octubre): vs. Lanús (local). Décima fecha (miércoles 25 de octubre): vs. Belgrano de Córdoba (visitante). Undécima fecha (miércoles 1 de noviembre): vs. Unión de Santa Fe (local). Duodécima fecha (domingo 12 de noviembre): vs. Racing Club (visitante). Decimotercera fecha (miércoles 22 de noviembre): vs. Estudiantes de La Plata (local). Decimocuarta fecha (miércoles 29 de noviembre) vs. San Lorenzo (visitante).

La zona A estará integrada por Vélez Sarsfield, Barracas Central, Argentinos Juniors, River Plate, Arsenal, Instituto, Rosario Central, Atlético Tucumán, Huracán, Banfield, Gimnasia, Talleres, Independiente y Colón.