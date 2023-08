Con goles de Messi, Inter Miami derrotó al Orlando City y avanzó en la Leagues Cup

02/08/2023 - 00:41 Deportivo

Lionel Messi estiró su racha y sigue haciendo delirar al Inter Miami: anotó otros dos goles en el encuentro frente a Orlando City, como local, por los 16avos de final de la Leagues Cup.

Apenas a los 6 minutos del partido, Robert Taylor asistió al astro rosarino: la paró con el pecho y definió con un zurdazo para el 1-0 parcial a favor del equipo del Tata Martino en el clásico.

Ya en el segundo tiempo, a los 26 minutos, en un contraataque letal del conjunto local, Robert Taylor le envió un centro a Josef Martínez, quien se la bajó a la Pulga: Messi definió de derecha y anotó el 3-1.

De esta manera, el capitán de la Selección Argentina estiró su racha personal: lleva cinco goles en tres partidos con la camiseta del Inter Miami (además de una asistencia).

