De Felippe se sumó a los candidatos y les sacó varios cuerpos de ventaja

02/08/2023 - 00:31 Deportivo

Ayer fue un día de grandes novedades en Central Córdoba, pero hoy habrá más. Es que se avanzó bastante en la rescisión del contrato de Leonardo Madelón, algo que finalmente se finiquitará hoy. De esa forma, el "Ferro" quedará liberado para contratar un nuevo entrenador y en ese sentido ayer apareció en el radar el nombre de Omar De Felippe y con grandes chances de ser el elegido.

En un principio, Madelón pretendía cobrar la totalidad de lo que resta de su contrato, que vence a fin de año. Pero el santafesino bajó bastante sus pretensiones y hoy podría llegarse a un acuerdo. Lo que se discute ahora es la forma de pago, mientras la dirigencia de Central pretende hacerlo en cuotas, el DT quiere cobrar todo de una sola vez. De todas formas, hay optimismo en que el tema se resuelva hoy mismo, porque los tiempos apremian.

Es que la Copa de la Liga Profesional comienza el 20 de agosto. Y el plantel retomará las prácticas este lunes 7 por la tarde. Ese día asumirá el nuevo entrenador. Y ahora todo indica que será Omar de Felippe. Hasta ayer, el ex combatiente de Malvinas no estaba entre los candidatos y ahora parece ser el elegido, aunque todavía no hay que descartar a Lucas Pusineri, con quien también hay algunas conversaciones. Los que sí ya quedaron descartados son Abel Balbo y Carlos Tévez.

De Felippe, de 61 años, estuvo en la consideración del club del barrio Oeste a principios del 2020, en pleno inicio de la pandemia y tras el final del primer ciclo de Gustavo Coleoni como entrenador. Aunque finalmente el elegido fue Alfredo Berti. Su dilatada trayectoria, y la experiencia en el tema permanencia, serían las cualidades que sedujeron a la dirigencia "Ferroviaria".

De Felippe no dirige desde el año pasado y su último club fue Platense, en la Liga Profesional. También fue director técnico de Olimpo de Bahía Blanca, Quilmes, Independiente, Emelec (Ecuador), Vélez Sársfield, Newell's Old Boys de Rosario y Atlético Tucumán.