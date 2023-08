Así se jugarán las Copas Oro y Plata

02/08/2023 - 01:30 Deportivo

Concluyó la fase regular del Torneo Anual "Campeones Mundiales 2022", que organiza la Liga Santiagueña de Fútbol, y ahora viene la etapa más importante y definitoria, ya que quedarán clasificados los dos representantes a la próxima edición del Torneo Regional Federal Amateur.

El certamen se divide ahora en dos Copas: Oro y Plata. La primera otorga las plazas mencionadas al certamen que organiza el Consejo Federal de AFA (campeón y subcampeón). Mientras que la de Plata tiene como premio dos cupos en el torneo Provincial, certamen organizado por la Federación Santiagueña de Fútbol (con representantes de todas sus ligas) que otorga una plaza más al Regional 2023. En este caso, accederán el campeón y subcampeón de la Copa Plata.

Lo que sigue de ahora en más son todos partidos eliminatorios, a ida y vuelta, definiendo de local siempre el mejor ubicado en la general (en caso de empate en puntos y diferencia de goles, habrá penales). Los cuartos de final de la Copa de Oro son: Vélez vs. Independiente de Beltrán (A), Unión Santiago vs. Central Argentino (B), Sportivo Fernández vs. Central Córdoba (C) y Sarmiento vs. Comercio (D). Las semifinales serán: Ganador A vs. Ganador D y Ganador B vs. Ganador C.

En tanto, los cuartos de final de la Copa de Plata son: Independiente de Fernández vs. Instituto Santiago, Villa Unión vs. Atlético Forres, Defensores de Forres vs. Unión de Beltrán y Estudiantes vs. Yanda. Los ganadores de esta fase se cruzarán con los perdedores de cuartos de final de la Copa Oro. Y recién de esos duelos surgirán los semifinalistas.