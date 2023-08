VIDEO | Luciano Sánchez rompió el silencio tras el planchazo de Marcelo: "Fue bastante dolor"

02/08/2023 - 16:05 Deportivo

Luciano Sánchez vivió un doloroso momento este martes cuando sufrió una durísima lesión en pleno partido de Argentinos Juniors vs. Fluminense. Como resultado, el brasileño Marcelo fue expulsado a instancias del VAR y se mostró extremadamente acongojado por la situación.

Luego de la conmoción, el deportista lesionado ingresó al Sanatorio Finochietto donde fue atendido y horas después, se conoció el diagnóstico: luxación de rodilla izquierda. Finalmente hoy habló con la prensa al salir del centro médico y se refirió a la actitud que tuvo su colega tras el planchazo.

Según publicó Infobae, Sánchez expresó: “Fue un mal momento al principio nomás. Fue bastante dolor, pero por suerte me pudieron corregir la rodilla ahí en el momento y eso me alivió mucho. Pasé la noche tranquilo, inmovilizado y sin dolor, así que ahora iré a casa a esperar que se deshinche, me haré algunos estudios más y determinaremos cuándo me opero”.





Respecto al contacto post partido que tuvo con Marcelo, que quedó en shock al ver tirado a su rival, reveló: “Tengo un montón de mensajes. Él me escribió por Instagram. Sé que fue sin intención, fue una jugada desafortunada. ¿Si me dijo que me va a mandar alguna cosita del Real Madrid? Vamos a ver, vamos a ver (se ríe). Me mandó un mensaje pidiendo disculpas, se sentía mal, me contaron que me estaba buscando en el vestuario. Son gestos que demuestran cómo es como persona, yo lo admiro como jugador y ahora como persona. Se lo hice saber, no tengo nada que reprocharle, que se quede tranquilo. Se lo dije y se lo digo ahora también públicamente”.

En una clara muestra de compañerismo, Sánchez expresó: “Fue una jugada desafortunada y me tocó pasarla a mí, pero prefiero pasarla yo antes que un compañero. El tema es así, ahora hay que afrontarlo de la mejor manera. Paso a paso para lo que venga”. Sobre la extensa recuperación que le espera, reflexionó: “Es tiempo nomás, tener paciencia. Ya me ha pasado con otras lesiones que no fueron de rodilla. Cuando me quiera acordar, ya estaré en la cancha de nuevo. Que haya venido (Miguel Torrén, el capitán) en nombre de todo el grupo es una cosa linda que te da fuerzas para seguir en un momento que no es fácil”.