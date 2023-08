Agenda deportiva: todos los encuentros que se juegan este jueves 3 de agosto

03/08/2023 - 08:11 Deportivo

COPA CONMEBOL SUDAMERICANA

19:00 San Lorenzo vs. San Pablo

DSports / DGO

STAR + / ESPN

21:00 Ñublense vs. Liga Quito

DSPORTS / 1610

DSports / DGO

21:00 América MG vs. Bragantino

DSports / DGO

ESPN 3

STAR +





COPA CONMEBOL LIBERTADORES

21:00 Atlético Nacional vs. Racing Club

DSports / DGO

FOX SPORTS

STAR +

21:00 Flamengo vs. Olimpia

DSports / DGO

FOX SPORTS 2

STAR +





COPA ARGENTINA

17:00 Banfield vs. Estudiantes de Río Cuarto

DSports / DGO

TYC SPORTS

21:15 Belgrano vs. Claypole

DSports / DGO

TYC SPORTS





NFL (FÚTBOL AMERICANO)

21:00 NY Jets vs. Cleveland Browns

ESPN Extra

STAR +





MUNDIAL FEMENINO AUSTRALIA/NUEVA ZELANDA 2023

07:00 Corea del Sur vs. Alemania

DSports / DGO

DSPORTS+ / 1613

07:00 Marruecos vs. Colombia

DSPORTS / 1610

DSports / DGO





CICLISMO

08:00 Tour de Polonia - Etapa 6

DSports / DGO

DSPORTS 2 / 1612





LEAGUES CUP

21:00 Atlas vs. New England Revolution

Apple TV

21:00 Pumas vs. Querétaro

Apple TV

21:00 New York Red Bulls vs. New York City FC

Apple TV

21:00 Philadelphia Union vs. DC United

Apple TV

21:30 Charlotte FC vs. Cruz Azul

Apple TV

23:30 León vs. Real Salt Lake

Apple TV