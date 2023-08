El gobernador participó de la ceremonia de apertura

05/08/2023 - 00:51 Deportivo

El gobernador Gerardo Zamora participó de la ceremonia inaugural del Campeonato Nacional "Harold Barrios" de Infantiles y Menores, que se desarrolla en el Natatorio Olímpico Madre de Ciudades, con la participación de más de 600 deportistas que representan a un centenar de clubes argentinos y de Uruguay.

También estuvieron el secretario de Deportes y Recreación, Carlos Dapello; el presidente de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos, Sergio Antonini; el secretario Ejecutivo del Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), Ricardo Sosa, y la directora del Natatorio, Josefina Bandrowsky.

En este marco, el mandatario entregó distinciones al nadador santiagueño Matías Sosa González y a la correntina Tania Ferreyra, clasificados al Campeonato Sudamericano. Luego, entregó el Premio en Superación Estilo Menor 1 a Federico Bottos y a Laila Chain, y en Superación de Estilo Menor 2 a Mauro Czybuk y a Maia Gazan.

Tras la ceremonia, Matías Sosa González expresó su satisfacción por conseguir la clasificación al Sudamericano. "El objetivo era llegar a la selección y se ha podido dar", dijo y expresó su orgullo por haber recibido distinciones "del gobernador y del presidente de la Confederación de Deportes Acuáticos; es algo impensable para mí".

Asimismo, el campeón argentino e integrante de la selección nacional reflexionó: "Ojalá algún día se dé ganar un campeonato internacional, que no es solo mi sueño, sino el de muchos que me apoyan. Poder pelear por una medalla sudamericana, me pone la piel de gallina, es algo increíble".