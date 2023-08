¡Increíble! Una joven revendió su entrada para ver a Messi y así costear una cirugía delicada

06/08/2023 - 15:09 Deportivo

Una futbolista amateur de Nueva Jersey decidió revender su entrada para el juego entre New York Red Bulls contra el Inter Miami de Lionel Messi, del próximo 26 de agosto por la jornada 28 de la Major League Soccer, a un valor elevado que le permitió cubrir los gastos de una cirugía en su pierna derecha tras una rotura de ligamentos cruzados anterior.



La locura por el astro argentino no tiene límites en los Estados Unidos. Amanda, una joven aficionada de la ciudad de West Orange, a las afueras de Nueva Jersey, hizo pública su alegría a través de las redes sociales tras vender su boleto a 455 dólares para el partido que Las Garzas de Miami jugarán el 26 de agosto en la Gran Manzana.



Aunque inicialmente el precio regular del acceso al juego se cotizó a 22 dólares en las taquillas oficiales, esta futbolista amateur se desprendió de su ticket en la reventa frente a la gran cantidad de hinchas que quieren estar presentes en el New York Red Bull Arena.



"Decidí vender mi entrada para ese juego, aunque tengo mi abono para toda la temporada, porque sufrí un daño en mi pierna derecha por la rotura de los ligamentos cruzados anterior", le confesó a Télam la joven fanática de los Toros Rojos. "Probablemente podría haberlo vendido por más dinero, pero quería asegurarme de que se vendiera lo más pronto posible", contó la jugadora.



La estadounidense, de 35 años, se hizo viral en la red social Twitter luego de agradecerle al crack argentino del Inter Miami "por pagarme la cirugía de ligamentos cruzados anterior", quien será intervenida el 18 de agosto y que le cubrirá la mayor parte de los gastos hospitalarios.



"Ya tuve la oportunidad de verlo jugar a Messi en dos ocasiones, entonces era un estrés para mí saber que hay tanta gente desesperada por una entrada", reconoce la norteamericana, que participó de un intercambio cultural durante seis meses en la provincia de Córdoba en 2009 y aprendió a hablar en español con un acento muy argentino.



Se estima que los precios en la reventa de las entradas para el juego de los Red Bulls e Inter podrían incrementarse en la cercanía del cotejo que tendrá al jugador franquicia de la MLS en acción en su visita a Nueva York durante la temporada regular de la liga estadounidense.