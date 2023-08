La Selección Argentina de Básquet regresó al país y esta noche pisará suelo santiagueño

07/08/2023 - 21:37 Deportivo

El seleccionado argentino de básquet, dirigido por Pablo Prigioni, regresó al país ayer y esta noche arribará a nuestra ciudad para encarar la última etapa de preparación con vistas al Preclasificatorio Olímpico, que comenzará el próximo lunes 14 en Santiago del Estero.

Tras tres semanas en Europa que incluyeron entrenamientos en la Ciudad Deportiva Camilo Cano de La Nucía, el equipo encarará ahora los últimos días de la puesta a punto para afrontar de la mejor manera el primer desafío en el camino a París 2024.

La delegación llegó ayer a las 7 a Buenos Aires y los jugadores tuvieron día libre para luego entrenar hoy en Obras Sanitarias (a puertas cerradas y sin atención a la prensa). Ese mismo día, por la tarde, viajará a Santiago del Estero.

Allí, la Argentina disputará dos últimos partidos amistosos: el jueves 10 ante Uruguay y el sábado 12 ante la Selección U22 que entrenó en Bahía Blanca bajo las órdenes de Federico Fernández y Martín Villagrán.

Para los últimos días de entrenamientos antes del debut del lunes 14 a las 22.10 ante Panamá, Prigioni tendrá 13 jugadores a disposición: Santiago Trouet (viajará a EE.UU. para sumarse a la Universidad de San Diego en la NCAA) y Juan Ignacio Marcos (seguirá recuperándose de la lesión miofascial en el isquiotibial de su pierna derecha) no serán parte del plantel.

El plantel está integrado por los siguientes jugadores: Aaliya, Lee; Bressan, Gonzalo; Brussino, Nicolás; Cáffaro, Francisco; Campazzo, Facundo; Chapero, Tomás; Corbalán, Gonzalo; Delfino, Carlos; Fernández, Juan; Fjellerup, Máximo; Garino, Patricio; Redivo, Lucio; Vildoza, Luca.

La presencia de Gabriel Deck no está confirmada debido a que el jugador no recibió aún el alta médica por la rotura del ligamento colateral interno de la rodilla izquierda que sufrió en mayo de este año, cuando Real Madrid enfrentó a Partizán por los playoffs de la Euroliga.

Los dos primeros de cada grupo clasificarán a semifinales. Luego, el ganador de este Preclasificatorio Olímpico conseguirá un pasaje a uno de los cuatro Clasificatorios Olímpicos Fiba a disputarse del 2 al 7 de julio de 2024.

El Clasificatorio Olímpico del próximo año se disputará en cuatro zonas-sedes de seis equipos cada una, otorgando un boleto al ganador de cada una a los Juegos Olímpicos de París 2024.





LUNES 14

Estadio Vicente Rosales: 17.10, Islas Vírgenes vs. Chile; 19.40, Uruguay vs. Colombia

Estadio Ciudad: 19.10 Cuba vs. Bahamas; 22.10, Argentina vs. Panamá.

MARTES 15

Estadio Vicente Rosales: 18.10, Colombia vs. Islas Vírgenes; 20.40, Chile vs. Uruguay.

MIÉRCOLES 16

Estadio Ciudad: 18.10, Panamá vs. Cuba; 21.10, Bahamas vs. Argentina.

JUEVES 17

Estadio Vicente Rosales: 17.10, Chile vs. Colombia; 19.40, Uruguay vs. Islas Vírgenes; 22.10, Cuba vs. Argentina.

Estadio Ciudad: 19.10 Panamá vs. Bahamas.

SÁBADO 19

Estadio Ciudad: 18.40, Team A-Sf1 vs. Team B-Sf2; 21.10, Team A-Sf2 vs. Team B-Sf2.

DOMINGO 20

Estadio Ciudad: 21.10 Winer Sf vs. Winer Sf.