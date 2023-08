El venezolano Ferro apuesta a ganarse un lugar en el equipo de De Felippe

09/08/2023 - 23:19 Deportivo

Andrés Ferro es una de las caras nuevas del Central Córdoba de Omar De Felippe. El marcador central venezolano, que el pasado 2 de agosto cumplió 22 años, está afrontando su primera experiencia en el extranjero y apuesta a ganarse un lugar en el "Ferroviario".

"Es un fútbol muy competitivo, uno de los mejores de Sudamérica junto con el brasilero. Todos sabemos que es un fútbol muy distinguido y esta liga tiende a ser un poquito más física. Eso es algo que me gusta bastante porque me caracterizo con ese juego. Soy un jugador muy dinámico, con bastante garra", se describió el flamante jugador de Central.

"Es un lindo reto para mí, empiezo una nueva etapa en este lindo club y trataremos de dejar a Central Córdoba en lo más alto", agregó como para meterse al hincha en el bolsillo.

Andrés dijo que no dudó en venir a Central y confesó que apuesta a dar el salto a Europa: "Cuando me llamaron no lo pensé dos veces porque Argentina es una de las ligas más espectaculares del mundo y quién no quisiera jugará acá. A muchos venezolanos se les ha presentado la oportunidad de jugar acá y no han tenido la mejor de las suertes, pero yo estoy acá para poner el pecho, iniciar una carrera fructífera para poder dar el salto a Europa, que sería muy importante para mí".

"Pero quiero ir paso a paso. Primero pasé por Metropolitano, ahora vengo a acá a inscribir mi nombre, a escribir mi propia historia y sé que lo vamos a conseguir", agregó.

El nuevo Central debutará el próximo martes por Copa Argentina, ante Independiente en el Kempes de Córdoba. "Es un nuevo proceso pero yo creo que no tenemos excusas, tenemos que salir con mentalidad ganadora para enfrentar a Independiente. Es un lindo rival para medirnos, primer partido con este cuerpo técnico. Las incorporaciones, como yo personalmente, intentaremos aportar nuestro granito de arena y creo que es lo más importante para que el grupo se sienta cómodo con nosotros, que nos podamos compenetrar de la mejor manera. Y con mentalidad ganadora para poder sacar ese partido adelante", arengó Ferro.

"Va a ser un partido complicado, Central Córdoba ya enfrentó hace poco a Independiente y no nos llevamos el resultado que queríamos. Pero esta es una nueva ilusión, otro torneo, es la Copa y creo que se juega de una manera diferente. Pero Central Córdoba es el primer grande del interior y tenemos que hacernos respetar de esa manera", acotó.

Por último, se refirió a su adaptación a la provincia y bromeó por tener un apellido emparentado con Central. "Me estoy adaptando muy bien a mis compañeros, Santiago del Estero es una provincia espectacular, la gente es muy atenta y me ha recibido con los brazos abiertos. Muy contento de estar acá, es un club que me representa porque lleva mi nombre y hay que hacerlo valer", cerró entre risas.