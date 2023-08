Racing goleó a Atlético Nacional y se enfrentará a Boca en los cuartos de final

10/08/2023 - 22:53 Deportivo

Racing sacó a relucir su poder ofensivo y goleó sin atenuantes a Atlético Nacional por 3 a 0 esta noche en un atractivo encuentro, en Avellaneda, y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores, tras resultado de la ida, y enfrentará ante Boca.

Roger Martínez, a los 29 minutos del primer tiempo, Agustín Ojeda, a los 5 del complemento, y Juan Aguirre en contra de su propia valla, a los 11, le dieron el triunfo al equipo de Fernando Gago.

El elenco de Avellaneda logró revertir el resultado que sufrió en la ida -derrota por 4 a 2 en Colombia- y se metió entre los ocho mejores América. En la próxima instancia habrá clásico, ya que se verá las caras ante Boca por un lugar en las semifinales.

Racing tuvo un inicio frenético, tal como se lo exigió el partido por las urgencias de revertir la serie. Así fue como a los 20 segundos ya tuvo su primera acción clara con un remate cruzado de Ojeada, quien dejó en claro que sería uno de los protagonistas de la noche.

Con la movilidad del talentoso futbolista surgido de la cantera del conjunto de Avellaneda y la exigencia de Martínez, el equipo de Gago contó con varias acciones para lograr abrir el marcador, pero la desesperación por convertir, le jugó una mala pasada y no pudo completar su misión.

La "Academia" acorraló a su rival y cuando logró serenarse, encontró el primer tanto de la noche: Martínez pegó un salto descomunal, tras una asistencia perfecta de Gabriel Rojas, y metió un cabezazo que se metió en el ángulo superior derecho del guardameta colombiano, Harlen Castillo, que voló, pero nada pudo hacer.

Ya en el complemento Racing arrancó con todo y en solo cinco minutos consiguió marcar el segundo con una corrida memorable de Ojeda, que recibió por la banda derecha, metió un pique frenético desde mitad de cancha y dentro del área definió entre las piernas del arquero para poner el 2-0, que esa altura forzaba los penales.

Lejos de conformarse con lo logrado, la "Academia" se aprovechó del debilitado -anímicamente- Atlético Nacional y le dio el golpe de nocaut con el tercer tanto de la noche: Martínez con su desequilibrio, fabricó una buena jugada individual y con un buscapié, la pelota impacto en Aguirre, quien marcó en contra de su propia valla.

El tramo final fue dramático para Racing ya que coqueteó con la posibilidad de un cuarto tanto, pero el mismo no llegó y sufrió con las malas noticias debido a las lesiones de sus figuras, Ojeda, que se retiró acalambrado, y Martínez, que sintió un tirón luego de un cambio de ritmo. Además, las alarmas se encendieron cuando el arquero Gabriel Arias se resintió en la pierna derecha, donde había sufrido una distención.

La siguiente es la síntesis del encuentro:



Copa Libertadores.

Octavos de final (vuelta).

Racing (3) - (0) Atlético Nacional (Colombia).

Estadio: Presidente Perón.

Árbitro: Jesús Valenzuela.

VAR: Ángelo Hermosilla.

Resultado de ida: Atlético Nacional (4) - (2) Racing.



Racing: Gabriel Arias; Tobías Rubio, Leonardo Sigali, Gonzalo Piovi, Gabriel Rojas; Nicolás Oroz, Aníbal Moreno, Jonathan Gómez; Agustín Ojeda; Roger Martínez y Gabriel Hauche. DT: Fernando Gago.

Atlético Nacional: Harlen Castillo; Cristian Castro, Juan Felipe Aguirre, Cristian Zapata, Álvaro Angulo; John Duque, Jhon Solís, Nelson Deossa; Neyder Moreno, Jefferson Duque y Maximiliano Cantera. DT: William Amaral de Andrade.



Gol en el primer tiempo: 29m Roger Martínez (R).



Goles en el segundo tiempo: 5m Agustín Ojeda (R), 11m Juan Aguirre (R) en contra de su propia valla.



Cambios en el segundo tiempo: 14m Eric Ramírez por Duque (AN), Brahian Palacios por Cantera (AN), Andrés Román por Devenish (AN); 17m Baltasar Gallego por Ojeda (R)Lesion); 20m Santiago Quirós por Hauche (R); 22m Maximiliano Romero por Martínez (R), Juan Torres por Duque (R); 34m Jayder Asprilla por Moreno (AN).