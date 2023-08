Con otro gol de Lionel Messi, Inter Miami goleó a Charlotte y está en semis

11/08/2023 - 23:48 Deportivo

Inter Miami, con un gol de Lionel Messi, venció esta noche por 4-0 a Charlotte FC y accedió a las semifinales de la denominada Leagues Cup de la Concacaf (Confederación Centro y Norteamericana de fútbol), luego de un encuentro disputado en la localidad de Fort Lauderdale.



El equipo del Estado de la Florida se quedó con el duelo entre franquicias de la Major League Soccer (MLS) con un rendimiento que distó de ser superlativo, pero en el que le alcanzó una ráfaga para imponerse a un adversario que exhibió limitaciones en distintos sectores.



La novedad, tal vez, consistió que el crack rosarino, de 36 años, llegó al gol, en las postrimerías del cotejo, a los 41 minutos de la segunda etapa, con una definición en el centro del área, tras asistencia del ecuatoriano Leonardo Campana.



De esta manera, el "20" de la escuadra "rosa y negra" acumuló su octavo tanto en cinco presentaciones con el equipo que dirige el también rosarino Gerardo "Tata" Martino.



A los 12 minutos del primer tiempo, el venezolano Josef Martínez abrió la cuenta, mediante un tiro penal, luego de una infracción confusa que el ghanés Harrison Afful le cometió al ecuatoriano Dixon Arroyo.



A los 32m., el atacante finlandés Robert Taylor amplió las cifras, con una conexión que inició el marcador de punta Deandre Yedlin, por el sector derecho.



Y en la segunda etapa, cuando Charlotte FC ya había tirado la toalla y no ejercía ninguna presión sobre la valla defendida por el golero Drake Callender, sobrevino el tercer gol de la noche, en un rechazo falto de "timing" del defensor francés Adilson Malanda (33m.).



La última conquista se dio a los 41m. del segundo período, cuando Messi apareció para sacar provecho de una cadena de desinteligencias defensivas de un equipo visitante que -prácticamente- no estuvo en juego en ningún momento del partido.



De principio a fin, este recuperado Inter Miami (que marcha último en la Conferencia Este de la MLS) asumió la iniciativa ante un adversario que apostó a un esquema táctico 4-1-4-1, con un dispositivo de marca escalonada sobre el mejor jugador del mundo.



Pero, a diferencias de otras noches, la diferencia -en esta oportunidad- la hizo otro crack, ex Barcelona también. El "croupier" del equipo resultó Sergio Busquets. Es que el volante central distribuyó el balón, cortó con criterio y se movió con absoluta libertad en una zona central en la que Charlotte no pesó para nada y siempre pareció correr detrás del balón.



Messi asumió, en esta ocasión, un rol secundario, si se quiere. Sin amontonar rivales como suele hacer pero con el suficiente criterio e inteligencia para dejar a compañeros en posiciones de gol.



El segundo tiempo, más allá de que Charlotte mejoró ligeramente con el ingreso del colombiano Kerwin Vargas, no ejerció modificaciones sustanciales en el trámite. El equipo del "Tata" Martino controló el ritmo, aun sin ejercer un dominio abrumador.



Recién en el tramo final del encuentro, cuando los visitantes ya estaban por demás cansados y desalineados, Inter Miami le dio tintes de goleada a una victoria que jamás corrió riesgo.



En otro encuentro de cuartos de final, Nashville FC doblegó fácilmente por 5-0 a Minnesota United, que tuvo en sus filas a los argentinos Franco Fragapane (ex Unión de Santa Fe y Talleres de Córdoba) y Emmanuel Reynoso (ex Boca Juniors).