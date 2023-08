"Fue duro quedar afuera del Mundial, pero es tiempo de sacarnos ese dolor"

12/08/2023 - 00:17 Deportivo

Por Gustavo Paz

Para muchos jugadores de esta selección argentina de básquet es especial venir a jugar a Santiago del Estero. El Preclasificatorio Olímpico dará comienzo el próximo lunes, en una semana histórica para una provincia con una tradición basquetbolística muy marcada.

Nicolás Brussino es uno de los que disfruta de este momento de una manera diferente. Su hermano, Juan Ignacio, está afincado en Santiago desde hace un par de años y es jugador de Quimsa, club con el que fue campeón de la Liga Nacional en junio pasado.

"Nico" dialogó en exclusiva ayer con EL LIBERAL, a la espera del debut y hablando de una selección que tiene un objetivo muy marcado: clasificarse a los Juegos Olímpicos París 2024.

El camino empieza en Santiago y por ello, el alero de Gran Canaria de España, destacó la importancia de hacer sentir la localía. Además, Brussino reconoció que este Preclasificatorio puede servir para sacarse esa espina tras el dolor que significó quedarse afuera del Mundial de Básquet.

Nicolás habló de todo. De su presente en España, de los vínculos con Santiago, de Gabriel Deck y el gran desafío que tienen por delante con la selección. Un mano a mano imperdible.

- Están a días de iniciar un torneo muy importante y jugando en casa, ante su gente. ¿Qué sensaciones tienen hoy, desde lo personal y lo grupal?

Sin dudas, las sensaciones son buenas. Creo que venimos teniendo 20 días, 25 días de entrenamientos muy buenos. Sabemos lo que nos jugamos, sabemos que somos locales, que la gente nos apoya. Pero bueno, creo que tenemos que dar ese pasito adelante de local. Tenemos que mostrar que somos un equipo fuerte, competitivo, que nos preparamos para afrontar este compromiso. Como dijiste vos, es muy importante. Creo que nuestro objetivo máximo hoy en día es pasar esta fase y después tratar de ir a los Juegos Olímpicos. Primero nos enfocaremos en esta semana, que no va a ser nada fácil. Hicimos un buen trabajo, tenemos los jugadores para afrontar esto y poder llevar a hacer el mejor papel posible.

- Después de no poder conseguir la clasificación al Mundial, ¿toman a este preclasificatorio como una revancha?

Esto es otra cosa, otro torneo, pero tenemos esa espinita. Nos dolió mucho no haber clasificado al Mundial. En lo personal, creo que hay que sacar todo ese dolor en estas semanas. Va a ser fundamental que cada uno piense en lo que vivió, lo que sufrió en todo ese momento duro que nos tocó pasar como equipo. Eso va a ser fundamental para que cada uno se motive y motivemos al grupo para afrontar este compromiso.

- La preparación viene teniendo ya varias semanas y con una gira. ¿Cómo llegan desde lo basquetbolístico a este torneo?

Estamos muy bien. Creo que los jugadores nuevos se incorporaron muy bien a la idea de Pablo. Nosotros también llegamos bien acoplados en este ciclo. Ya son muchos días de entrenamiento, de trabajar la idea que él quiere. Así que estamos captando su plan y aplicándolo al juego. Tenemos niveles altos durante muchos minutos y a veces bajamos la intensidad, pero considero que estamos en un buen momento.

- Tienes a parte de tu familia en Santiago. Es un lugar que conocés muy bien. ¿Es especial venir aquí a jugar con esta camiseta?

Por supuesto que es especial. Tengo viviendo aquí a parte de mi familia. Creo que jugar en casa, en cualquier sitio de Argentina, es bueno. Porque somos locales, la gente nos quiere, nos da su apoyo. También para la gente es lindo ver a su selección jugando aquí que no pasa tan seguido. Santiago es una plaza que vive del básquet, que le gusta mucho este deporte y creo que el estadio va a estar lleno. Ese apoyo lo tenemos que sentir nosotros y también hacérselo notar a los rivales. Será fundamental a la hora de afrontar los compromisos.

- ¿En qué momento te encuentra este Preclasificatorio Olímpico?

B: Yo muy bien, me siento muy bien físicamente, mentalmente. He tenido una temporada en España muy buena. Ya tengo equipo para la temporada que viene, que es algo que también te da una tranquilidad para afrontar nuevos compromisos. Así que estoy aprovechando el momento, muy contento con mi presente.

- ¿Qué virtud rescatas de este grupo que se formó?

B: Y desde el juego, la intensidad. Esto va a ser fundamental, la intensidad, el juego, en los tiros de tres puntos. Estamos muy efectivos como en el preparativo ante Uruguay. Lo hicimos muy bien y eso va a ser una idea del equipo. Defender duro y salir en contraataque, salir en velocidad y jugar con paciencia pero dinámico. Hoy es clave para que el otro equipo no nos encuentre la vuelta. Contamos con muchos jugadores con mucho talento, que pueden hacer puntos. Somos un equipo que tiene muchas variantes y lo debemos aprovechar.

- Hablando de los rivales, ¿hay alguno que te haya sorprendido o que haya que tener mayor cuidado?

Hoy en día nos enfocamos nosotros. Creo que para ser mejores, nosotros tenemos que ir enfocándonos en el día a día. Después de cómo se dieron las listas para el torneo, considero que Bahamas es candidato. Tiene un buen plantel, vienen sus jugadores NBA, vienen todos. Colombia también hizo muy buenas ventanas. Cuba tiene sus jugadores. Después bueno, todos tiene sus cosas, pero como dijimos al principio, hoy nos enfocamos en nosotros. Sabemos que si estamos bien, le hacemos partido a cualquiera y que es muy difícil que nos ganen. Hoy pensamos en nuestro equipo y a partir del lunes ya empezar a pensar más en los otros.

- ¿Cómo lo ves a "Gaby" Deck y qué representa él para este grupo?

Qué decir de Gaby. Está teniendo unos años muy buenos, no hace falta que lo diga. En el Madrid está muy bien, está como en su casa y teniendo un protagonismo impresionante, así que se lo ve muy bien. Muy tranquilo. Y bueno ahora en la selección se sumó hace pocos días. Viene de una lesión, pero él está enfocado en mejorar y en prepararse para afrontar el compromiso. A nosotros nos viene muy bien su llegada. Creo que es un jugador fundamental, que las posibilidades favorables estando él son muy grandes, así que esperemos que se sienta bien y pueda jugar.

- Tu hermano Juan pudo ganar la Liga Nacional con Quimsa y en un gran nivel…¿cómo lo viste y que te genera?

Yo estoy muy orgulloso de él. Juani siempre fue mi modelo a seguir desde chico. Y que haya salido campeón de la Liga Nacional también es algo muy lindo. Fue siempre su sueño, es su sueño. Me pone feliz su presente. Está en una ciudad que le encanta, está con su gente, su hijo es de acá. Se le dio todo. Es algo muy lindo. La gente aquí nos trata muy bien cada vez que venimos. Nos reciben de la mejor manera a mi familia, a mí, y vivir esa experiencia es muy lindo. Juan está bien y además es campeón. Creo que vivimos un momento muy lindo y él lo está aprovechando. Disfruta mucho estar acá en Santiago.

- Imagino que te habrán pedido infinidad de veces que te vengas a jugar en Santiago...

Ja. Sí, sí… me lo pidieron. Es un sueño que tenemos los dos de jugar juntos. Ya hemos jugado juntos en la selección argentina, pero bueno en Liga Nacional nunca lo hicimos. Creo que eso es una cuota pendiente que tenemos, pero bueno las circunstancias de cada uno fueron diferentes. Es un sueño que ojalá que algún día se cumpla.

- Te fuiste al exterior hace ya un tiempo, pero en algún momento estuviste cerca de jugar en un club de Santiago?

La verdad es que no. No se dio nunca. Yo me fui a los 23 años ya para Estados Unidos. Después para España y ya ahí me mantuve. Pero nunca descarté la posibilidad de volver a Argentina. No la descarto, claro.

- Hay mucha expectativa por verlos en la provincia; ¿Qué se le dice a la gente?

Que vengan, que disfruten del espectáculo. Que no todos los días viene la selección argentina a jugar a Santiago. Es algo bueno. Están todos los jugadores. Es un buen momento para que la gente venga en familia, que disfruten los chicos que no nos ven en el día a día. Y también los más chicos, que vean cómo se puede seguir creciendo y dedicarse al básquet. Hay que ser conscientes de que es una motivación para ellos, vernos a nosotros, a otras selecciones, a otros jugadores. Así que vengan, disfruten. Necesitaremos el apoyo de nuestra gente, así que ojalá que sea una buena semana.