Prigioni: "El equipo está en un 7 para mí porque tienen mucho margen de mejora

12/08/2023 - 22:24 Deportivo

Pablo Prigioni cree en su equipo, pero tiene en claro que el rendimiento del seleccionado argentino de básquet está en 7 y se ilusiona con seguir creciendo para llegar a las instancias decisivas más cerca del 10.

"Los chicos trabajaron muy serios desde el primer día y se ve la evolución no sólo en los entrenamientos sino también en los partidos que venimos jugando. Al equipo se lo ve cada vez más cómodo jugando en ataque y defensivamente vamos corrigiendo cosas y mejorando para llegar al torneo con toda la información que necesitamos para competir. Estoy muy contento con lo que va de la preparación", declaró Prigioni en el inicio de la conferencia de prensa que dio ayer tras la práctica matutina del seleccionado nacional en el estadio Ciudad.

Consultado acerca del aspecto ofensivo, explicó: "En los últimos juegos tiramos muchos tiros de 3 puntos, pero no se trata de tirar muchos tiros de 3 puntos, se trata de tirar buenos tiros de 3 puntos. Eso es lo que estamos intentando hacer. Y no sólo eso sino ir al aro con fuerza y conseguir bandejas o si no ir a la línea de tiros libres y también eso hace que se abran los tiros de 3 puntos. Los chicos se van sintiendo cómodos de esa manera. Como siempre, jugando con el pase que es algo que está en el ADN de la selección argentina. Es cierto que estamos jugando con la intensidad un poquito más alta. Esa es la idea, poder generar buenos tiros, que son los de mayor eficiencia en el juego".

Prigioni evaluó el presente de Argentina. "En líneas generales, el equipo está en un 7 para mí porque tienen mucho margen de mejora. Ojalá que podamos seguir creciendo en estos días y llegar a la parte decisiva del torneo lo más cerca posible del 10. En cuanto a las ausencias y al recambio. Obviamente extrañamos a los que no están, pero estamos muy ilusionados con los jóvenes, que desde el primer día mostraron una energía, unas ganas de estar con la selección y es para destacar. El trabajo que han venido realizando día a día se ve, se ha visto en los amistosos. Todos han tenido momentos buenos, son jugadores que no están elegidos al azar, que tienen muchas cualidades físicas y técnicas para jugar el tipo de baloncesto que queremos jugar. Hace tiempo que no había grandes que jueguen por encima del aro como estos chicos lo pueden hacer. Eso creo que beneficia mucho al estilo de juego que queremos hacer. Creo que en alguna nota lo he mencionado: me gusta que la juventud venga de los grandes y que la experiencia esté en los perimetrales, porque creo que es una gran oportunidad para los jugadores que tienen más experiencia y calidad como Lucas (Vildoza), como Facu (Campazzo) o como Carlos (Delfino) puedan enseñarles día a día a los jóvenes el cómo colocarse, cómo comportarse dentro de la cancha", indicó convencido.

"En cuanto a preparación no nos falta mucho. Lo que nos falta es competencia con rivales de alto nivel. Eso al final es lo que te lleva del 7 al 10. Por eso, en los torneos muchas veces llegás en ese número y a medida que avanza el torneo, vas creciendo. Para mí, en los papeles el rival a batir es Bahamas, que tiene cuatro jugadores que no hace falta que los describa. Varios de ellos son estrellas de la NBA. Son jugadores que tienen mucho potencial. Tienen mucha calidad en diferentes posiciones y son el rival a batir. Ojalá que seamos capaces nosotros de subir a ese punto, lo más cerca posible del 10 y a medida que avance el torneo, ganar los partidos que hay que ganar para conseguir el objetivo", agregó el entrenador.

También habló de Gabriel Deck. "Siempre fue una situación particular, porque él venía con una lesión de rodilla y estuvo parado bastantes meses. Era una de los jugadores que tenía una licencia extra para tomarse más días y evaluar su situación. Nosotros como selección no podemos presionarlo y ponerlo a él en una situación que se pueda volver a lesionar. Dejamos en él el cómo se sintiera hasta el final, tenía margen de poder incorporarse al grupo más tarde mientras trabajaba por su cuenta y se recuperaba. Eso es lo que ha hecho y se ha incorporado. Y bueno, hoy va a jugar ante el equipo junior y vamos a ver sus sensaciones. Si se siente cien por cien recuperado y sin ningún riesgo para jugar el torneo. Eso lo vamos a evaluar hoy y tenemos hasta mañana a la noche para definir el plantel y veremos si podemos contar con él o no.

Luca Vildoza

Por su parte, Luca Vildoza comentó sus sensaciones acerca del proceso de preparación que lleva adelante el equipo argentino.

"Luego de quedarnos fuera del mundial, el grupo hizo un cambio rotundo con Pablo (Prigioni) a la cabeza. Estamos jugando un juego distinto a lo que veníamos haciendo. En este equipo todos se sienten contentos, porque no hay egoísmos. Algunos vivimos de los pases, otros de los tiros, del juego rápido y eso genera que todos estemos involucrados. Físicamente nos sentimos bien, estamos mejorando y ya casi estamos en el nivel que cada uno puede ofrecer y creo que vamos a llegar al torneo de la mejor manera. Tenemos un nuevo partido para ponernos en forma, para terminar de corregir ciertos detalles que no estamos haciendo bien, sobre todo defensivamente. Es parte del proceso", comentó en la conferencia de prensa.

Vildoza habló en el plano personal. "Me siento bien, cómodo. No tuve una buena experiencia hace un par de meses cuando perdimos con Venezuela en Obras. Realmente estaba un poco frustrado por mi participación en la selección y creo que con la confianza de Pablo y por cómo venimos trabajando día a día, me ayudan a crecer, me ayudan a tener confianza en mí mismo y a confiar en mis compañeros. Realmente estamos demostrando que podemos ser un gran equipo. Sin dudas todos tenemos que dar un paso adelante, porque tenemos falencias con la salida de Luis (Scola) y con la no presencia de Tortuga (Deck) hasta el momento, pero creo que todos con un paso adelante y con la mentalidad que nos caracteriza, lo podemos suplir", comentó ilusionado.

Sobre el rendimiento del seleccionado, opinó: "No sé si somos el equipo que le metió 120 puntos a Uruguay hace dos días, pero tampoco somos un equipo que anota 60 puntos como nos pasó el primer partido con Venezuela. Creo que somos un equipo con facilidad para anotar, sobre todo por la manera que estamos jugando, por la manera en que empujamos la pelota, por la manera que Facu (Campazzo) está controlando los ritmos. Me siento muy contento y creo que todos mis compañeros se sienten contentos, porque se los ve tranquilos, disfrutando dentro de la cancha".