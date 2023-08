El Preclasificatorio olímpico se pone en marcha con partidos muy atractivos

13/08/2023 - 22:33 Deportivo

El Preclasificatorio Olímpico, que otorga una plaza para el Preolímpico, comenzará a jugarse hoy con tres partidos: Cuba vs. Bahas, en el Ciudad; Islas Vírgenes vs. Chile y Uruguay vs. Colombia, en el Vicente Rosales.

Por la zona A, en el estadio Ciudad, se enfrentarán los representativos de Cuba y Bahamas, a partir de las 22.10.

Y por el grupo B, se enfrentarán Islas Vírgenes-Chile (dirigido por el técnico argentino Manuel Córdoba, ex Quimsa), a las 17.10; y Uruguay-Colombia, a las 19.40. Ambos partidos se desarrollarán en el estadio Vicente Rosales de la ciudad de La Banda.

Los dos primeros de cada grupo clasificarán a semifinales. Luego, el ganador de este Preclasificatorio Olímpico conseguirá un pasaje a uno de los cuatro Clasificatorios Olímpicos FIBA a disputarse del 2 al 7 de julio de 2024.

El Clasificatorio Olímpico del próximo año se disputará en cuatro zonas-sedes de seis equipos cada una, otorgando un boleto al ganador de cada una a los Juegos Olímpicos de París 2024.

El equipo argentino deberá poner especial atención al partido de esta noche entre Bahamas, el rival del miércoles, y Cuba.

Los bahameños tienen a Buddy Hield, Eric Gordon, Deandre Ayton y Kai Jones, y a Chris Demarco como entrenador.

Al tener al 100% de los jugadores NBA proyectados para participar en el torneo, Bahamas tienen demasiado poderío, tanto en la pintura como en el perímetro, con uno de los mejores pívots jóvenes del mundo, un ala pivot joven y versátil, un veterano de toda la cancha y un francotirador que ya demostró su categoría a nivel internacional. El plantel también contará con grandes jugadores de rol como Mychel Thompson, David Nesbitt y Travis Mullings.

A diferencia de lo estipulado desde un principio, el grupo A será un triangular en el que los dos primeros avanzarán a semifinales. Esto se debe a la baja de Panamá por cuestiones meramente económicas. Debido a esto, el conjunto argentino debutará en la competencia el miércoles 16, a las 21.10, ante Bahamas, en el estadio Ciudad de Santiago del Estero. El jueves, en tanto, el combinado albiceleste se enfrentará a Cuba, en La Banda, a partir de las 22.10.

La zona B, en tanto, están Uruguay, Islas Vírgenes, Chile y Colombia. Estos cuatro seleccionados jugarán en el estadio Vicente Rosales de La Banda. En la previa del certamen, la selección uruguaya jugó un partido amistoso ante la Argentina y fue goleado 120 a 71.

Uruguay y Colombia se enfrentarán hoy por la noche en un partido que podría decidir quién termina primero en el Grupo B. El partido se presenta como un choque de estilos, con los tiradores y los creadores de juego perimetral de Uruguay intentando superar a la fuerza interior de Colombia.

Colombia ha ido en aumento en los últimos años, derrotando a Brasil en julio de 2022 y luego a México a domicilio un mes después. Sin embargo, esas terminaron siendo 2 de sus 3 victorias totales en las Eliminatorias FIBA WC Américas 2023, donde terminaron últimos en su grupo de segunda ronda.

La buena noticia es que Jaime Echenique, el primer colombiano en jugar en la NBA, regresa para unirse a Andrés Ibargüen en una formidable apariencia de torres gemelas en la pintura.

En la primera etapa los seleccionados se enfrentarán todos contra todos en sus respectivas zonas -dos partidos en la zona A y tres en la B- y los dos líderes de cada una avanzarán a las semifinales. Allí, se cruzarán el primero de un grupo contra el segundo del otro y los vencedores se meterán en la definición. Solo el ganador del torneo obtendrá el pasaje al Clasificatorio Olímpico que tendrá lugar el año próximo en la antesala de París 2024.

El mismo lo disputarán 24 equipos y se jugará en cuatro sedes con seis combinados en cada una. Cada campeonato entregará un boleto a los Juegos Olímpicos.

La Argentina debe disputar el repechaje porque no entró al Mundial, donde los dos mejores elencos de América obtendrán los cupos a la cita olímpica. Pelearán por ellos Canadá, Estados Unidos, Venezuela, República Dominicana, México, Puerto Rico y Brasil. Quienes no los consigan, tendrán que disputar el Clasificatorio Olímpico al que la selección nacional aspira a clasificar para dar el primer paso hacia París.