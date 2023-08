Minervino: "Me gusta soltarme, ir al ataque y probar al arco"

13/08/2023 - 22:42 Deportivo

Por el momento, el último refuerzo confirmado en Central Córdoba es Delfor Minervino. El lateral derecho, que llegó desde Estudiantes de Caseros, se entrena con el plantel desde el viernes pasado y ya sueña con ganarse un lugar en el equipo que dirige Omar De Felippe, al tiempo que se describió como un jugador "aguerrido" pero con mucha vocación ofensiva.

"Soy un jugador que primero intenta marcar y me califico como aguerrido en la marca. Soy un jugador que lucha hasta el final. Me gusta mucho pasar al ataque, si bien sé que soy lateral y primero tengo que marcar, me gusta soltarme, ir al ataque y probar al arco", se describió Minervino en diálogo con El Clásico, de Radio Panorama.

"Tomé esta decisión porque Central fue el club que me vino a buscar, fue el que más se decidió y eso lo valoro mucho. Nadie tiene un lugar asegurado, me lo tengo que ganar entrenando. Para eso vine, para ganarme un lugar y de a poco ir aportando mi granito de arena", agregó.

Minervino jugará por primera vez en la máxima categoría del fútbol argentino. "En mi carrera futbolística vengo de menor a mayor y este es un paso muy importante", dijo al respecto.

"Las referencias que tenía de Santiago es que es una ciudad muy linda, muy tranquila, muy familiera. Yo vengo con mi familia y estoy muy contento con esta oportunidad. Le pedí referencias al Facha Castelli, compartimos plantel en Estudiantes el año pasado y me habló muy bien del club, de los compañeros, de la institución, me dijo que no les hacían faltar nada y eso es muy importante para el día a día", contó.

El flamante refuerzo piensa en el duelo de mañana, por Copa Argentina. "El primer objetivo es el martes, contra Independiente. Tenemos que prepararnos para eso y sumar desde donde me toque", cerró.

En cuanto a las entradas para el partido en Córdoba, se venderán hoy de 11 a 18 en el Terrera, a un valor de $5000 (popular) y $7500 (platea).