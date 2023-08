Facundo Isa participó de la foto oficial de Los Pumas

14/08/2023 - 20:35 Deportivo

Los Pumas, con el santiagueño Facundo Isa en el plantel, realizaron la foto oficial con la camiseta que disputará la Copa del Mundo de Francia en vísperas de lo que será su viaje a Europa para disputar un partido frente a España, el último antes de la RWC.

El conjunto dirigido por Michael Cheika partirá mañana a Portugal, donde hará base en Europa y entrenará para el cruce frente a Los Leones y la posterior cita mundialista.

Finalmente, cabe destacar que Tomás Albornoz formará parte de la delegación argentina en su aventura en el Viejo Continente como el 34° Puma, pero únicamente para la etapa preparatoria.

El plantel

Pilares: Tomás Gallo y Nahuel Tetaz Chaparro de izquierdos y Francisco Gómez Kodela, Joel Sclavi y Eduardo Bello de derechos. Tetaz y Sclavi pueden forman en ambos lados.

Hookers: Julián Montoya, el capitán, y Agustín Creevy, el único Puma Centenario. Como tercero aparece Ignacio Ruiz.

Segunda líneas: Tomás Lavanini y Matías Alemanno son los titulares, aunque éste último se lesionó, pero viajará igual porque se cree que llega al debut. Después hay dos lugares más. Pedro Rubiolo (20 años) la rompió en Johannesburgo para sorprender a muchos, y Guido Petti volvió ante Sudafrica tras 10 meses por lesión y dejó en claro que tiene calidad. Además, estos dos últimos pueden jugar en la tercera línea.

Tercera líneas: Los de memoria son Pablo Matera, Santiago Grondona y Juan Martín González. Marcos Kremer, quien no pudo jugar este año por una suspensión, también solía ser titular y además puede jugar de segunda. Otro que se pone solo es el octavo Rodrigo Bruni. El sexto es Facundo Isa.

Medio scrums: Gonzalo Bertranou, Lautaro Bazán Vélez y Tomás Cubelli.

Aperturas: Santiago Carreras (también como opción a fullback) y Nicolás Sánchez.

Centros: La idea de Cheika sería que jueguen Santiago Chocobares y Lucio Cinti de titulares. Jerónimo De la Fuente es la clara tercera opción junto con Matías Moroni, que indistintamente puede jugar de wing.

Wines: Mateo Carreras y Emiliano Boffelli (puede ser fullback e incluso apertura de auxilio) más el nombrado Moroni. Rodrigo Isgró (viene del seven), al estilo Rubiolo, impactó en su primera vez vs. All Blacks, por eso se metió, Además, Cheika se inclinó por la experiencia de Juan Imhoff.

Fullback: Juan Cruz Mallía y Martín Bogado, pese a que el misionero solo jugó un partido. Además de las opciones mencionadas en Boffelli, Imfoff y Santi Carreras.