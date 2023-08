La Argentina está lista para el esperado debut de mañana en el estadio Ciudad

14/08/2023 - 22:54 Deportivo

El seleccionado argentino de básquet sumó ayer otra jornada de trabajo, hoy se entrenará en doble turno y mañana debutará en el Preclasificatorio Olímpico, enfrentando a Bahamas en el estadio Ciudad.

El equipo de Pablo Prigioni llegó a la provincia con sed de revancha, tras no haber podido clasificar al Mundial, que se jugará entre el 25 de agosto y 10 de septiembre en Filipinas, Japón e Indonesia, pero esa cicatriz ya está cerrada.

"El primer día de concentración tuvimos una reunión de equipo para hablar y cerrar ese ciclo y capítulo. Lo hecho, hecho está, ya no queda más por hacer y decir ni lamentarse. Es algo que durante toda nuestra carrera vamos a tener esa espina, es algo que no se va a borrar en ningún sentido y lo usamos como motivación para demostrar que nosotros merecemos estar en otra competencia y no en esta. La realidad es esta, vamos a jugar este torneo con la misma disciplina y respeto como si estuviéramos jugando cualquier otro. También con la misma mentalidad de salir a ganar todos los partidos", declaró Patricio Garino en una entrevista concedida al diario La Nación.

El golpe fue duro, pero el plantel supo asimilarlo. "Luego de quedarnos fuera del mundial, el grupo hizo un cambio rotundo con Pablo (Prigioni) a la cabeza. Estamos jugando un juego distinto a lo que veníamos haciendo. En este equipo todos se sienten contentos, porque no hay egoísmos. Algunos vivimos de los pases, otros de los tiros, del juego rápido y eso genera que todos estemos involucrados. Físicamente, nos sentimos bien, estamos mejorando y ya casi estamos en el nivel que cada uno puede ofrecer y creo que vamos a llegar al torneo de la mejor manera", explicó Luca Vildoza el sábado en conferencia de prensa.

Por su parte, Prigioni se mostró conforme con la preparación, pero confía en que su equipo puede dar más. "En líneas generales, el equipo está en un 7 para mí porque tienen mucho margen de mejora. Ojalá que podamos seguir creciendo en estos días y llegar a la parte decisiva del torneo lo más cerca posible del 10. Obviamente, extrañamos a los que no están, pero estamos muy ilusionados con los jóvenes, que desde el primer día mostraron una energía, unas ganas de estar con la selección y es para destacar. Hace tiempo que no había grandes que jueguen por encima del aro como estos chicos lo pueden hacer. Eso creo que beneficia mucho al estilo de juego que queremos hacer", comentó el entrenador cordobés.

Mañana, Prigioni tendrá a su disposición a Gabriel Deck, que sumó minutos en el partido informal ante la selección U22 y no sintió dolor en la rodilla izquierda.

"Tortuga" quedó entre los doce y mañana volverá a jugar un partido oficial en el estadio Ciudad ante la afición santiagueña.

Deck puede darle mucho a este equipo: intensidad defensiva, defensa sobre un interno, transición de defensa a ataque en velocidad, pick and roll en dupla con Campazzo y juego de espaldas al cesto. Sin embargo, no está en plenitud física.

La Argentina está lista para el debut, pero necesitará el respaldo de los santiagueños.