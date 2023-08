Villalba y Ledesma, dos leones que dieron el zarpazo de sus vidas en Tucumán

15/08/2023 - 00:20 Deportivo

Old Lions Rugby Club está viviendo uno de sus mejores momentos en lo que va de su participación en el Torneo Regional del NOA y todo por mérito propio. Los "Viejos Leones" están en la final del certamen por primera vez en su historia y este fin de semana tendrán la gran responsabilidad de definir el título de campeón ante Los Tarcos de Tucumán, un duro rival al que ya vencieron en la fase clasificatoria y al que esperan volver a hacerlo para realzar su figura y erigirse como el mejor en la presente temporada del Súper 10.

"La verdad que yo quiero que la semana pase de manera lenta. Lo que estamos viviendo como equipo es algo inexplicable y todos estamos muy felices. Queremos que la alegría se mantenga y que el tiempo que nos queda para jugar la final sea para seguir disfrutando de este momento que es inolvidable e histórico para nuestro club".

Así de contento está Juan Villalba, el autor de aquel agónico penal que le dio la victoria a Old Lions por 38 a 37 ante Los Tarcos y que fue clave para avanzar a las semifinales del Súper 10.

"Nunca me pasó de tener que definir un partido con un penal. Sabía que no podía errar y que de mí dependía si seguíamos en el torneo o no. Cuando se dio lo del scrum ya venía pidiendo el penal para poder tener la chance de patear. Antes de hacerlo, me hicieron sonar la chicharra para que me cague de miedo. Fue entonces cuando el tiempo de juego ya estaba cumplido porque le consulté al árbitro. Cuando convertí, fue una locura. Estaba convencido que podía meterlo. Ya había hecho con cuatro antes. Sentí la presión encima y cuando terminó todo, me costaba asimilarlo y era como que no caía sobre lo que había logrado".

El relato de Juan conmueve y hasta se le pone la piel de gallina cuando recuerda esa jugada que puso a Old Lions en la semifinal del torneo que organiza la Unión Tucumana de Rugby.

Lo de patear penales para el futuro CPN nació prácticamente desde chico. A los 13 años comenzó a hacerlo y a partir de entonces ya es habitual verlo ejecutar ahora en la Primera División de los "Viejos Leones".

"Mi hermano era pateador de penales y como lo veía siempre cuando jugaba, empecé a hacerlo yo. De ahí que lo hago siempre. Ante Tucumán Rugby ya había marcado todos antes de que se diera el último penal y por suerte entró".

El rugby es un juego en el que se combina todo prácticamente. Predomina la fuerza, el corazón y la entrega y también las emociones. Así como pasó con Juan en las semifinales ante Los Tarcos, el sábado también le tocó vivir a Faustino Ledesma una situación similar en el final del partido ante Tucumán Rugby, pero esta vez a través de un try.

"Yo más lo veo como un try del equipo, porque teníamos un penal en mitad de cancha creo. Después vamos a un scrum y luego a un line y otras situaciones más a favor nuestro. Creo que se le podría haber dado a cualquiera de mis compañeros. Me tocó a mí agarrar la pelota y tirarme para marcar el try que fue muy arriesgado".

Cuando el hooker explicó esta situación dijo que no logró cubrir con el cuerpo la pelota. "Si me ponían el pie o pateaban la pelota por los aires, terminaba el partido y nos quedábamos sin victoria. Yo vi la línea del ingoal, agarré la pelota y me tiré de una".

La dramática y emocionante jugada del final terminó siendo un poco polémica y con algo de suspenso por cómo se dio la maniobra que terminó en try de Faustino.

"Ellos (por los tucumanos) pidieron el TMO (Television Match Official) porque tenían dudas. Creo que si no hubiese existido este sistema, hubiésemos perdido el partido".

Pero más allá de que a Faustino le tocó ser artífice de la victoria y el pasaporte a la final, el hooker de Old Lions rescató el hecho de que hoy muchos compañeros que la vienen remando desde hace muchos años con el "León", sienten que están ante una gran oportunidad de jugar una final ante Los Tarcos.

"Eso es lo primero que se me pasó por la cabeza después de marcar el try. Aquí hay compañeros que hace 15 años que vienen luchando y que antes las cosas no se les daba, por distintas circunstancias. Ahora van a tener la chance de jugar una final que es histórica y soñada por muchos en el club".

Al saber que Los Tarcos será el rival a vencer en la final de este fin de semana, tanto Villalba como Ledesma son conscientes de que otra vez se enfrentarán con un equipo que hace un buen rugby y que tendrá el mismo objetivo de alcanzar el título.

"Ya nos conocemos bien y sabemos lo que podemos dar cada uno de los equipos. En este torneo nos enfrentamos dos veces y con una victoria para cada uno. Creo que en la final se puede dar el mismo partido que jugamos en la última fecha del campeonato".

La reflexión parte del fullback Villalba, que sabe que Los Tarcos tratará también de imponer su juego ante un Old Lions que hoy disfruta de uno de sus mejores momentos.

"Yo me imagino un juego mucho más conservador y trabado. Pablo (por el entrenador Bascary) siempre nos repite que en las finales ya no cuentan cuantas copas tiene cada uno y el renombre del club. Todo se reduce al que tenga más ganas de ganarlo. En una final siempre hay que tener en cuenta un 50 y 50. Ojalá que esta semana sea positiva en todo sentido para entrar más confiado al partido", agregó Ledesma.

La expectativa hoy es enorme y los dos jugadores de Old Lions que fueron clave en cuartos y semifinales del Regional, también lo viven de esa manera y soñando con la consagración.