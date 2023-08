"Dolor en la rodilla no tengo, me falta un poco de ritmo"

15/08/2023 - 23:29 Deportivo

Gabriel "Tortuga" Deck, uno de los referentes del seleccionado argentino de básquet, reveló que no tiene dolor en la rodilla izquierda, que le falta un poco de ritmo de competencia y que trabajó mucho para ponerse en óptimas condiciones físicas y poder jugar el Preclasificatorio Olímpico en su provincia.

El santiagueño disfruta de jugar en su provincia natal con la camiseta Albiceleste y tras sumar horas de entrenamiento y algunos amistosos informales, se alista para lo que será el debut de esta noche ante Bahamas.

"Dolor de rodilla no tengo, me falta un poco de ritmo pero estoy bien físicamente. Estuve trabajando mucho estos días para ponerme de la mejor forma. Voy a estar para aportar lo que más pueda para el equipo y para la Selección, como siempre", señaló alero de 28 años en una entrevista a Prensa CAB.

Con Prigioni como entrenador, Deck fue parte del plantel argentino que consiguió la AmeriCup 2022 en Recife, Brasil. "Estoy muy contento de estar aquí, de ver a los chicos nuevamente. Estoy feliz de ser parte de los 12, disfrutando y seguir poniéndome bien para sumar en todo lo que pueda", agregó "Tortu", que dejó atrás la lesión en la rodilla izquierda que sufrió el mayo de este año.

Jóvenes en la pintura

Un mensaje recurrente en este último mes de trabajo para el seleccionado fue acerca del recambio que hubo, principalmente en la pintura, con la llegada de muchos jóvenes que hacen sus primeras armas en el seleccionado. Acerca de esto, el jugador del Real Madrid manifestó: "Todos van creciendo y nosotros también. Ahora somos los mayores y los chicos que están ahora van sumando, aprendiendo y reflejándose en nosotros. Creo que van por buen camino".

Tras el debut ante Bahamas, Argentina enfrentará el jueves a Cuba (22.10hs en La Banda) para cerrar el grupo A. Los dos primeros de cada zona accederán a semifinales y los ganadores disputarán la gran final. Sólo el campeón del Preclasificatorio Olímpico tendrá un boleto para el Repechaje Mundial del año próximo como paso previo a los Juegos Olímpicos de París 2024.

"Es un torneo muy duro. El equipo se está preparando hace un tiempo, yo me sumé ahora pero tuvimos la preparación necesaria para afrontarlo de la mejor manera", apuntó Deck.

Por último, no le escapó a la gran alegría de que sea Santiago del Estero, representada por los estadios de Quimsa y Olímpico de La Banda, la sede del torneo: "Tenía muchas ganas de estar: por la Selección y por los chicos. Sabemos lo que significa este torneo y que sea en Santiago tiene un plus extra por mi familia, por mis amigos y por estar en donde me he iniciado. Espero que la gente disfrute de la Selección y nos acompañe", concluyó.

RECUADRO 3 COL

TITULAR: La dirigencia le dio la bienvenida a la selección

Gerardo Montenegro (Quimsa), Oscar Ledesma Abdala (Olímpico) y Carlos Basualdo (Independiente BBC y Federación) le dieron la bienvenida al seleccionado argentino de básquet el viernes pasado en horas del mediodía.

Montenegro, presidente de Selecciones Nacionales en la Confederación Argentina de Básquetbol, hizo uso de la palabra para manifestarle al plantel que para los santiagueños es una gran alegría estén en Santiago del Estero y comentarles que en la provincia se respira básquet históricamente. Además de asegurarles que tendrán todo el apoyo de la afición en cada una de sus presentaciones.