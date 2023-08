Old Lions, sin alineación confirmada, viaja hoy a Tucumán con toda la ilusión

18/08/2023 - 00:49 Deportivo

Old Lions cumplió ayer su penúltimo entrenamiento y hoy en horas de la siesta partirá rumbo a Tucumán, donde mañana enfrentará a Los Tarcos, en la final del Súper 10 del Torneo Regional del NOA.

El entrenador tucumano Pablo Bascary deberá definirá hoy o mañana quién será el reemplazante de Pedro Delgado, quien se perderá la final por estar suspendido debido a que recibió tres amonestaciones. Francisco Palazzi es una de las opciones más potables.

Old Lions formaría con Juan Pablo Enríquez, Mario Iagatti y Francisco Palazzi; Pablo Samalea y Marcos Gómez; Facundo Ovejero, Máximo Ruiz Melo y Aníbal Panceyra Garrido; Justino Rovarini y Estanislao Ávila; Facundo Leiva, León Maza, Bautista Torresi y Matías Barraza; Juan Agustín Villalba.

Al término de la práctica, Bascary habló con EL LIBERAL. "Las sensaciones son las mejores. No pienso tanto en el resultado del partido, me estoy ocupando mucho de la forma, de la construcción y del día a día en la semana. El equipo me transmite esa seguridad, esa confianza", declaró el inicio de la entrevista.

"Estuvimos viendo todos los aspectos que venimos trabajando ya desde hace por lo menos cuatro semanas que estamos en este formato de final, porque no te olvides que los últimos tres partidos del Regional había que afrontarlos como finales también. Venimos con la misma metodología de trabajo y la verdad que los chicos están dando un plus para esta instancia, lo cual es muy bueno. Y eso a nosotros, al staff, nos deja tranquilos", agregó entusiasmado.

Consultado acerca de cómo imagina el partido de mañana, explicó: "Mi experiencia me dice que las finales no son lindas de ver sino que son partidos muy intensos, muy vibrantes, parejos en su mayoría. Nos estamos preparando para un partido de ese tipo. Nosotros no renunciaremos a lo que venimos proponiendo desde principio de año. Trataremos de hacer algunas cosas o poner el foco en algunos aspectos del juego apunto por el rival que tenemos, para que no nos sorprenda y tratar de potenciar todo lo que son nuestras fortalezas".

Bascary destacó, además, la importancia de la concentración y la disciplina para jugar una final.

"La concentración juega un papel fundamental. El error termina inclinando la balanza para un lado o para otro. Yo creo que va a ser fundamental entender eso: lo importante que es la concentración, lo importante que es ser disciplinado, tanto al juego como al plan de juego que construyamos para el partido contra Tarcos. La concentración va a jugar un papel muy importante", indicó.

Por último, habló en primera persona. "Siento satisfacción por mi equipo de trabajo, por mi staff, por la gente del club que ha bancado este proyecto y ha generado un contexto muy cómodo para trabajar. A mi equipo, agradecerle haber aceptado todas las locuras que he propuesto a lo largo del año. Soy muy enfermo de todo esto, estoy muy pendiente del detalle y eso me lleva a una obsesión que a veces la tengo que controlar. Y si tengo que pensar en agradecimiento y en todo el camino recorrido, lo que uno deja un poco de lado es la familia para estar presente, para ser el primero en llegar y el último en irme, marcar desde mi nivel de exigencia, la exigencia que tienen que tener todos, porque no se puede llegar a estos niveles sin dar lo máximo", concluyó.