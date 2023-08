Agenda deportiva: todos los encuentros que se juegan este viernes 18 de agosto

18/08/2023 - 08:27 Deportivo

COPA DE LA LIGA

16:30 Def y Justicia vs Godoy Cruz

TNT SPORTS

19:00 Unión vs Racing Club

ESPN Premium

21:00 Boca Juniors vs Platense

TNT SPORTS





PRIMERA NACIONAL

15:00 Riestra vs Chaco For Ever

TYC SPORTS PLAY





LIGA DE ESPAÑA

14:30 Mallorca vs Villarreal

DGO

ESPN 2

STAR +

16:30 Valencia vs Las Palmas

DGO

STAR +





BUNDESLIGA

15:30 Werder Bremen vs Bayern Munich

STAR +





PREMIER LEAGUE

15:45 Nottingham Forest vs Sheffield United

STAR +





LIGUE 1 DE FRANCIA

16:00 Metz vs Marsella

STAR +





MASTERS 1000 CINCINATTI

14:00 Cuartos de Final

ESPN 3

STAR +

20:00 Cuartos de Final

ESPN 3

STAR +





TEST MATCH

20:00 Uruguay vs. Argentina XV

ESPN 2

STAR +