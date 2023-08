Mitre quiere seguir en zona de Reducido

20/08/2023 - 00:55 Deportivo

Motivado por haber vuelto al triunfo luego de cuatro derrotas consecutivas, y con la obligación de ganar para mantenerse en zona de clasificación al Reducido, Mitre visitará esta tarde a Racing de Córdoba. El cotejo, que comenzará a las 17, cerrará la vigésimo sexta fecha de la zona B de la Primera Nacional y será dirigido por Yamil Possi.

El conjunto que dirige Alfredo Grelak viene de vencer la fecha pasada a Atlanta, por 2 a 0, en condición de local. Ese triunfo conseguido hace dos semanas (el fin de semana pasado no hubo actividad debido a las elecciones nacionales) no solamente le permitió poner fin a una racha adversa que alcanzó las cuatro derrotas en fila (0-1 ante Chaco For Ever, en Resistencia, 0-2 con Aldosivi, en Santiago, 1-2 frente a Chacarita Juniors, en el 8 de Abril, y 0-3 con Tristán Suárez, de visitante), sino que además le posibilitó volver a ingresar a zona de Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional.

Pero el triunfo del viernes pasado conseguido por Brown de Adrogué (37 puntos) sobre Deportivo Madryn, relegó al "Aurinegro" al noveno lugar, con 35 unidades. Por eso hoy está obligado a ganar para conservar el lugar entre los ocho primeros que tenía antes de arrancar la fecha 26.

Para el duelo de hoy, el entrenador Alfredo Grelak repetiría los once titulares que usó ante Atlanta, a pesar de que Rodrigo Tapia y Santiago Rosales ya purgaron sus suspensiones.