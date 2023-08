Old Lions desató toda su furia y logró consagrarse campeón en Tucumán

20/08/2023 - 01:00 Deportivo

Old Lions vivió una noche memorable en San Miguel de Tucumán, donde se consagró campeón del NOA, tras vencer a Los Tarcos por 29 a 26, en una final que quedará en el recuerdo.

Al equipo del tucumano Pablo Bascary le costó meterse en el partido en los primeros minutos, pero reaccionó con gran juego de conjunto y con las descollantes actuaciones de Matías Barraza y Juan Villalba, que terminó convertido en la gran figura del encuentro.

El "León" se consagró campeón del NOA por primera vez en su historia y ahora le apunta al Torneo del Interior, al que llegará entonado en busca de seguir haciendo historia.

El partido

En el inicio del encuentro, Los Tarcos se mostró más activo en toda sus líneas y se adelantó con un try penal y try de Juan Salsench convertido por José Chico.

Recién a los 28 minutos, Old Lions se hizo presente en el marcador por intermedio de Juan Villalba, que convirtió el primer penal de la noche y fue el abanderado de la reacción.

A los 32 minutos, el "León" dejó en claro que no tenía pensado entregarse y mucho menos dejar pasar la oportunidad. Matías Barraza apoyó el try y Villalba convirtió el penal correspondiente para acortar la diferencia (14 a 10).

Tres minutos más tarde, la fórmula Barraza - Villalba volvió a dar resultados y el equipo visitante pasó al frente (17 a 14). Así se fueron ambos equipos al entretiempo.

En el complemento, Los Tarcos volvió al partido de la mano de Juan Salsench, que apoyó un try sin conversión, y Cristian Ledesma, con un try convertido por Chico.

El score en 26 a 17 parecía sentenciar el encuentro, pero a partir de ahí Juan Villalba se hizo dueño del partido y su pegada en tres penales le permitió a Old Lions empatar en 26.

A 4 minutos del final, Villalba volvió a quedar mano a mano con la ovalada y no falló. Puso el 29 a 26 con muy poco tiempo en el reloj. Los Tarcos se volcó con todo en la ofensiva y a Old Lions no le quedó otra que refugiarse en su campo para mantener la diferencia.

El equipo de Bascary dejó la vida en los últimos minutos. Los Tarcos se fue desesperadamente en busca del try para quedarse con el título, pero la defensa de Old Lions cumplió una emocionante tarea para neutralizar cada avance y desatar la fiesta santiagueña en suelo tucumano.

Con el final del partido comenzó otra historia, emocionante para muchos de los protagonistas. Los hinchas de Old Lions invadieron el campo de juego para abrazar a sus ídolos y agradecerles por haberles permitido vivir un momento inolvidable.

Jugadores, staff, dirigentes y simpatizantes se unieron en la celebración, luego de recibir la copa entregada por las autoridades de la Unión de Rugby de Tucumán. Se vivieron momento de mucha emoción, no sólo en el plantel sino también en los directivos de Old Lions, que hicieron un esfuerzo enorme para darles todas las herramientas que se necesita en una competencia exigente.