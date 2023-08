Güemes empató sin goles con Almirante Brown

21/08/2023 - 22:54 Deportivo

Los dos se estudiaban en los primeros minutos, pero era Almirante el que buscaba siempre manejar la pelota en campo rival. A los siete, la visita tendría la primera clara de la noche. El capitán Diego García probó de afuera con un remate bajo que obligó a Mendonça a estirarse para sacar la pelota al córner. Güemes no tenía la pelota y cuando recuperaba, le duraba poco la posesión.

A los 11, Vera tuvo el gol. Apareció sin marca por la izquierda, enganchó hacia adentro y sacó un derechazo potente. El arquero gaucho otra vez evito el gol con una atajada fenomenal. Almirante era muy superior y a los 14', Mendonça le sacó el gol a Stable con una de las mejores atajadas del campeonato. El siete quedó solo después de una linda jugada por la izquierda y quedó mano a mano con el uno azulgrana, que le ganó el duelo y a esta altura de la noche, era el mejor de la cancha.

La visita presionaba en todos los sectores y los de Perazzo no encontraban los caminos ni siquiera para acercarse al arco defendido por Martínez. Vera volvió a intentar de media distancia dos veces y la pelota se fue cerca en ambas ocasiones. A partir de ahí, el partido se hizo más parejo. Güemes intentaba adelantarse en el campo, pero sus delanteros no estaban finos. Y así finalizaría la primera mitad, con un elenco local que no pudo dañar a su rival, pero que sabía que el líder dejó pasar varias chances claras de gol.

En el segundo tiempo, los primeros diez minutos fueron con absoluta paridad y Almirante buscaba atacar casi siempre por el sector izquierdo, con la experiencia de Diego García. Güemes se paró con un 4-1-4-1 pero no podía generarle peligro a un equipo bonaerense que comenzaba a sentir el gasto físico. Recién a los 23 minutos llegó el primer remate al arco y fue para la visita, con un tiro suave de García que controló bien Mendonça. Dos más tarde, otra vez García probó con un tiro libre que contuvo en dos tiempos el arquero local. Todo comenzaba a encaminarse a un empate cerrado y los dos equipos jugaban ya sus últimas cartas. Una pirueta de Batallini a los 46 minutos fue la última de la visita. Güemes, que no pateó al arco, tendría la pelota final del partido pero el centro de Vera se perdió en el fondo. Y el juego terminó con un empate que no dejó conforme a ninguno.