Huracán le ganó a Banfield en un duelo clave por no descender

21/08/2023 - 20:24 Deportivo

Huracán derrotó a Banfield por 2-0, como local, y volvió a encender la zona de descenso de la tabla anual, ya que alcanzó la línea de Independiente y Colón de Santa Fe tras este cotejo de la jornada inaugural de la Zona 1 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.



El delantero uruguayo Matías Cóccaro abrió el marcador a los 28 minutos del segundo tiempo y Nicolás Cordero, de penal, a los 42, marcaron los goles del dueño de casa en el estadio Tomás Adolfo Ducó.



El "Globo" sumó un nuevo e importante triunfo en el debut y lleva cuatro consecutivos, aunque no le alcanzó para salir de la zona de descenso, pero metió en la lucha a Independiente y Colón, de Santa Fe, todos con 28 puntos y también integrantes del mismo grupo.



En caso de terminar así, los tres deberían jugar un desempate para no descender de categoría.



En un partido duro y mal jugado, el equipo de Diego Martínez, quien sumó su cuarto triunfo al hilo (uno por Copa Argentina), destrabó el partido con una guapeada del "Zorro" Cóccaro.



El uruguayo peleó un rebote en el área chica y abrió el marcador tirándose al piso superando la resistencia de Cambeses y Maciel.



El penal de Emanuel Insúa por una mano y el gol del ingresado Cordero le dieron tranquilidad y un resultado un tanto abultado para un trámite muy parejo.



Banfield había hecho un partido discreto, pero el gol de Cóccaro expuso la intención de llevarse solo un punto de su visita a Parque Patricios.



Julio César Falcioni regresó al banco de suplentes del "taladro" luego de dos meses de recuperación por una apendicitis, pero el equipo perdió por torneo local luego de seis partidos (tres victorias y tres empates).



Del partido en general hubo pocas situaciones para destacar, ya que prácticamente jugaron sin arcos.



Sin embargo, Martínez le dio otra impronta al equipo con los ingresos de Franco Alfonso, el pibe a préstamo de River, y Matías Gómez.



El extremo participó de la jugada del primer gol, al igual que Héctor Fértoli, otro de los refuerzos del "globo".



En el final, con el gol de Cordero de penal tras fusilar a Cambeses, la hinchada del "globo" se desahogó y festejó un nuevo triunfo que certificó la levantada de un equipo que parecía no encontrar el rumbo.



Banfield cumplió con una parte del trabajo, pero después del gol de Cóccaro dejó una preocupante imagen de cara al futuro que lo tiene a apenas dos puntos de su rival en la tabla anual.