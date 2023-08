Dayro Moreno y su frustrada llegada a Central: "Bajarme del barco así era difícil"

23/08/2023 - 00:38 Deportivo

El delantero colombiano Dayro Moreno, actual referente del Once Caldas, reconoció ayer en una entrevista con AS que tuvo la oferta concreta de Central Córdoba, pero confesó que le dijo que no a la dirigencia santiagueña para quedarse a pelear el descenso con el club de Manizales.

"Estábamos en Medellín, en el hotel cuando recibí una llamada, me habló el gerente de Central Córdoba que tenía la propuesta para mí, pero la verdad primero el corazón que tengo con el equipo. Estamos peleando cosas importantes. Bajarme del barco así, era muy difícil. Les dije que no, que muchas gracias por tenerme en cuenta. La decisión fue quedarme acá", dijo el ex atacante de Talleres.

La Reserva. El plantel de Reserva de Central Córdoba afrontará hoy su partido por la segunda fecha de la Copa Proyección al recibir a Godoy Cruz. El encuentro comenzará a las 19 en el estadio Alfredo Terrera con el arbitraje de Valentín Bocaccia. La entrada para el público será un alimento no perecedero.