Olímpico sigue de pretemporada y le apunta al Torneo Interligas

24/08/2023 - 00:27 Deportivo

Olímpico transita la segunda semana de pretemporada en la ciudad de La Banda con la mente puesta en el Torneo Interligas, que se jugará del viernes 15 al domingo 17 de septiembre en Brasil.

"Leo" Gutiérrez viene trabajando con los jugadores nacionales, a la espera de que se produzca el arribo del pívot estadounidense Devon Collier al país.

Están a disposición del entrenado cordobés los siguientes jugadores: Patricio Tabárez, Alex Negrete (U23), Nicolás Romano, Nicolás Aguirre, Jonathan Machuca, Juan Pablo Arengo, Tomás Zanzottera, Phillip Lockett y Hernán Losito (U23).

"Me pone muy contento ser parte de este equipo, poder repetir con Olímpico. Estamos con muchas expectativas, con muchas. Ahora queda hacer el trabajo fino para llegar de la mejor manera", declaró el "Pato" Tabárez, que continúa de la temporada pasada.

Consultado acerca de su rol en el equipo, explicó: "Mi rol va a seguir siendo importante, pero como el de la mayoría. El día de los partidos capaz que el equipo no esté muy fino por decirlo de alguna manera en una cancha, no voy a tener esa responsabilidad de asumir el protagonismo sí o sí sino que lo van a poder asumir muchos jugadores. Tenemos muchos jugadores con muchas armas como para que eso fluya y se encuentre al que mejor está dentro de la cancha".

Tabárez destacó además el crecimiento del club en cuanto a infraestructura. "Estoy muy contento de ver la evolución del club. Ya me tocó cuando fui juvenil y volver al club después de varios años, vi un crecimiento enorme, mucha diferencia. Y ahora, con dos meses de receso, vuelvo y el club sigue creciendo. Es fundamental para la comunidad de La Banda. Me pone muy contento el camino que toma el club no sea solamente deportivo", señaló.