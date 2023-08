Última chance mundialista para "Maravilla" Martínez

24/08/2023 - 09:57 Deportivo

Cuando daba toda la impresión de que su tiempo en los cuadriláteros era definitivo pasado, Sergio "Maravilla" Martínez anunció que el 25 de noviembre próximo disputará el título mediano de la Organización Internacional de Boxeo (IBO), en Alemania, frente al italiano de origen africano Etinosa Oliha.

Todavía en la Argentina, donde cumple tareas ligadas a actividades no relacionadas con el boxeo propiamente dicho, entrevistas y demás por streaming, Martínez anunció la buena nueva a sus 48 años y frente a un rival al que casi duplica en edad.

"Voy a disputar el título del italiano Oliha. El jueves próximo vuelvo a Madrid a matarme en los entrenamientos. Boxísticamente, esto es lo mejor que me ha pasado en la última década", declaró "Maravilla" con entusiasmo en diálogo con Télam.

De 25 años y un registro de 18-0 y 8 KOs, Oliha reina desde el 1 de julio último, cuando en la ciudad alemana de Wuppertal se impuso por decisión unánime y cerrada al chileno Julio Alamos. El futuro rival de "Maravilla" nació en Torino y reside en Asti, Piamonte.

Entusiasmado, exultante, así describió su situación ante Télam el ex campeón mundial superwelter y mediano: "Estaba con un pie y medio afuera del boxeo. No tenía más ganas. Ya está, me decía. Se me habían alejado todas las chances mundialistas y no tenía energías para seguir".

"Estaba decepcionado... Pero hace cuatro días me llamaron y resulta que me ofrecieron la pelea titular de la IBO. Ya está acordada de palabra. Maravilloso", celebró el púgil quilmeño, cuya última presentación, en marzo de este año, estuvo rodeada de polémica.

Ese día, en el Luna Park, dentro de la ´avant-première´ de la serie de "Ringo" Bonavena, "Maravilla" le ganó por nocaut técnico en el primer asalto al colombiano Jhon Teheran en un combate que no tuvo golpes francos y cuya definición levantó sospechas.

El colombiano declaró horas más tarde que había recibido 5.000 dólares para dejarse perder y a los pocos días después se retractó y pidió disculpas en un video viralizado en las redes sociales.