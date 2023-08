Di María habló de su relación con Messi: “Es lo más lindo que me pasó en el fútbol”

24/08/2023 - 13:03 Deportivo

Ángel Di María, referente del seleccionado argentino campeón del Mundo en Qatar 2022, aseguró hoy que la "conexión" que forjó con Lionel Messi "es lo mejor" que le pasó en la carrera.



"Para mí es un privilegio haber pasado tantos años con el mejor de la historia. Haber tenido esa conexión y lograr lo que logramos juntos, es lo más lindo que me pasó en el fútbol", expresó Di María en una entrevista radial con DSports.



El héroe de las últimas finales ganadas por la "albiceleste" reiteró la admiración que siente por su amigo y capitán luego de más de quince años juntos en el seleccionado argentino.



El rosarino también expresó su ilusión por el inminente inicio de las Eliminatorias sudamericanas y se puso como objetivo llegar a la Copa América 2024.



"Yo todavía me siento bien pero lo del Mundial es una decisión personal. Hoy pienso arrancar de la mejor manera las eliminatorias y sumar la mayor cantidad de puntos posibles hasta la Copa América", señaló 'Fideo'.



Además de repasar los recuerdos de la histórica final contra Francia, Di María comparó lo que siente el jugador argentino por su selección en relación a los europeos.



"Yo no siento que lo vivan de la misma manera que nosotros. Vestir la camiseta de tu país es algo que esperaría toda la vida", señaló el flamante jugador de Benfica, club al que volvió luego de 13 años.



Después de un "año difícil" en Juventus, Di María eligió volver a Benfica pese a una importante oferta de Arabia Saudita.



"Tuve muchas conversaciones y la tentación es real. Los números que manejan son increíbles, pude haber ganado como en cinco carreras pero elegí con el corazón", reveló.



Durante la extensa entrevista, el ex Rosario Central descartó, en principio, la posibilidad de estar en los Juegos Olímpicos, en caso de que el equipo nacional clasifique y reiteró que el objetivo es defender el título de la Copa América en Estados Unidos.



"Cuando me retire de la selección, voy a ser el fan número 1 y estaré alentando en la tribuna", prometió.



A poco de cumplirse 1000 días del fallecimiento de Diego Armando Maradona, Di María también recordó la figura del ídolo.



"Diego es todo para mí. Me bancó en los momentos más difíciles y puso el pecho por mí cuando todos me criticaban. Estará en mi corazón para toda la vida", afirmó.



Di María palpitó el reencuentro con el público argentino que se dará el próximo 7 de septiembre en el estadio Monumental cuando el seleccionado reciba a Ecuador por la primera fecha de las Eliminatorias.



"El agradecimiento de la gente me quedará grabado por siempre. Dimos una clase de superación, de nunca bajar los brazos. Es imposible olvidarse que uno es campeón del Mundo. Tengo la Copa en mi casa y recuerdo todos los momentos vividos. Dejamos un legado para las generaciones que vienen", concluyó.