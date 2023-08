Sanabria: "El fútbol te da revancha y la próxima que tenemos es el domingo"

25/08/2023 - 01:57 Deportivo

Mateo Sanabria es una de las caras nuevas de Central Córdoba. El volante ofensivo que llegó desde Lanús contó que se adaptó muy rápido. "Me siento genial y muy cómodo, la gente acá es muy buena. El grupo es excelente, me recibió muy bien y estoy recontento. No me costó para nada la adaptación, fue un día solo. Yo caí y no conocía a nadie, pero me integraron rápido y al otro día ya me había hecho amigo de todos y entré en confianza", contó en diálogo con EL LIBERAL.

Mateo ingresó en el segundo tiempo de la derrota ante Newell's, pero le cambió la cara al equipo. "La confianza me la dan mis compañeros y el cuerpo técnico, yo trato de entrar y aportar lo mejor para el equipo", comentó al respecto.

Consultado sobre lo que le pide De Felippe, respondió: "Cuando toca recuperar la pelota, tengo que ayudarlo al lateral. Y cuando toca atacar hay que aportar, llegar al segundo palo, picar centros, ganar faltas, todas esas cosas".

A pesar de la caída ante la "Lepra" Sanabria dijo que "al equipo lo vi bien, lástima el resultado. Pero el fútbol es así, es injusto, nosotros estuvimos rebién, pero no quería entrar la pelota".

"Ahora ya tenemos que dar vuelta la página y pensar en Godoy Cruz, nos toca otra vez de visitantes y será un partido duro como todos. En estos días estamos trabajando en función al rival para poder traernos un buen resultado. El fútbol siempre te da revancha y la próxima que tenemos es el domingo", agregó palpitando el duelo del próximo domingo, a las 14.30, en Mendoza.

Y siguió: "Iremos a buscar un resultado positivo en Mendoza porque eso nos va a dar más confianza para lo que viene".

Respecto de la lucha de Central por mantener la categoría, opinó: "Hay que pensar que tenemos varias fechas por delante y no volverse locos con el tema del descenso. Hay bastantes equipos en esa pelea, pero nosotros debemos preocuparnos por nosotros, en tratar de mejorar como equipo".

"Recién nos estamos conociendo, esto es cuestión de partido a partido. Tenemos un buen cuerpo técnico y un lindo grupo, eso suma bastante", agregó.

Por último, elogió a Lucas Besozzi, quien fue compañero suyo en Lanús y, tras su paso por Central, emigró al Gremio de Brasil: "Me toca un papel difícil como reemplazar a Lucas, que es un jugador muy bueno, jugamos juntos en reserva, pero él es más grande que yo. Tenemos un estilo de juego similar".