Inter Miami venció a NY Red Bulls con un golazo de Messi

26/08/2023 - 22:40 Deportivo

Después de consagrarse en la Leagues Cup y asegurarse un lugar en la final de la US Open Cup, llegó el turno del debut de Lionel Messi en la MLS y fue con victoria como visitante frente a New York RB por 2-0. Y un golazo.

Messi fue suplente en el equipo conducido por Gerardo Martino, ingresó en el cuarto de hora del complemento y en el final selló el triunfo después de una gran pared con Benjamín Cremaschi.

Inter Miami, que tuvo como titulares a Tomás Avilés y Facundo Farías, abrió el marcador a los 37 minutos del primer tiempo por intermedio del paraguayo Diego Gómez.

Con la victoria, Inter Miami llegó a los 21 puntos y dejó el último lugar de su conferencia al superar a Toronto FC. El último en ingresar a los playoffs es Chicago Fire, que suma 32 unidades y tiene un partido más.

GOLES

¡Sin Messi en cancha, un sudamericano abrió el partido! El paraguayo, Diego Gómez, metió el zurdazo adentro del área para el primero de Inter Miami vs. New York Red Bulls.



