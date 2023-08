Agenda deportiva: todos los encuentros que se juegan este domingo 27 de agosto

27/08/2023 - 07:10 Deportivo

COPA DE LA LIGA

14:30 Godoy Cruz. vs Central Córdoba

TNT SPORTS

14:30 Platense vs. Defensa y Justicia

ESPN Premium

17:00 Sarmiento vs. Boca

ESPN Premium

19:00 Independiente vs. Vélez

TNT SPORTS

21:00 River vs. Barracas

TNT SPORTS





LIGUE 1 DE FRANCIA

07:50 Rennais vs. Havre

STAR + / ESPN

11:55 Lorient vs. Lille

STAR +

15:30 Niza vs. Lyon

STAR +





PREMIER LEAGUE

09:50 Burnley vs. Aston Villa

STAR +

09:55 Sheffield United vs. Manchester City

STAR + / ESPN

12:20 Newcastle vs. Liverpool

STAR + / ESPN





BUNDESLIGA

10:20 Mainz 05 vs. Eintracht Frankfurt

ESPN 2

STAR +

12:20 Bayern Munich vs. Augsburg

STAR +





SERIE A

13:20 Juventus vs. Bologna

ESPN 2

STAR +

13:20 Fiorentina vs. Lecce

STAR +

15:30 Napoli vs. Sassuolo

STAR + / ESPN

15:30 Lazio vs. Genoa

STAR +





LIGA DE ESPAÑA

12:30 Villareal vs. Barcelona

DGO

Dsports

14:20 Valencia vs. Osasuna

ESPN Extra

STAR +

16:30 Athletic Bilbao vs. Real Betis

DGO

Dsports





PRIMERA - NACIONAL

13:10 Almirante Brow vs. Deportivo Morón

TYC SPORTS PLAY

15:00 Almagro vs. Guillermo Brown

TYC SPORTS PLAY

15:30 Chaco For Ever vs. Ferro

TYC SPORTS PLAY

15:30 Deportivo Maipú vs. Quilmes

TYC SPORTS PLAY

15:30 Club Mitre vs. Deportivo Riestra

TYC SPORTS PLAY





BRASILEIRAO

10:50 RB Bragantino vs. Cuiabá

ESPN 3

STAR +

16:00 América Mineiro vs. Sao Paulo

STAR +

16:00 Botafogo vs. Bahía

STAR +

16:00 Gremio vs. Cruzeiro

STAR +

18:30 Atlético Mineiro vs. Santos

STAR +

18:30 Athletico Paranaense vs. Fluminense

STAR +

18:30 Palmeiras vs. Vasco

STAR +

18:30 Fortaleza vs. Coritiba

STAR +

F1 - GP DE PAÍSES BAJOS

09:00 Carrera

STAR +





MUNDIAL DE BÁSQUET 2023

05:00 Italia vs. República Dominicana

DGO

Dsports

05:30 Australia vs. Alemania

DGO

DSPORTS 2 / 1612

06:40 Libano vs. Canadá

DGO

DSPORTS+ / 1613

09:30 Lituania vs. México

DGO

DSPORTS+ / 1613

10:30 Francia vs Letonia

DGO

DSPORTS 2 / 1612