"Estamos llegando a una etapa decisiva y nos están perjudicando"

29/08/2023 - 02:15 Deportivo

El capitán de Mitre, Juan Alessandroni, consideró que su equipo está siendo perjudicado por los arbitrajes en el tramo final de la Primera Nacional, en la que se están jugando la clasificación al Reducido.

"No me gusta hablar mucho de los árbitros, pero en un momento del partido le meten una plancha a Facu Juárez, el árbitro lo ve y en lugar de hacer algo le dice una pavada. Uno se da cuenta cuando el árbitro es soberbio y éste es un árbitro soberbio y no se le podía decir nada. Hay un penal claro a Tapia. Pero cuando uno habla pareciera como que pone excusas o está llorando y la verdad yo estoy muy lejos", dijo el volante "aurinegro" en diálogo con EL LIBERAL, tras el empate del domingo pasado ante Riestra, rival directo en la lucha por clasificar.

"Estamos llegando a una etapa decisiva y nos está costando. El partido contra Tristán Suárez lo perdemos 3 a 0 y nos expulsan dos jugadores, pero antes nos anularon un gol que no estaba en off side y podíamos haber terminado el primer tiempo ganando 1 a 0. Y el primer gol de ellos también era off side. Entonces son cosas que te cambian el partido. Es un momento muy complicado del torneo en el cual a nosotros nos están perjudicando. Son las cartas que nos tocan y vamos a tener que seguir metiéndole como hasta ahora", agregó.

Al referirse al 1-1 ante Riestra, en el 8 de Abril, dijo: "Estamos disconformes porque queríamos ganarlo, habíamos arrancado ganando bien. Fue un partido súper físico, ante un rival difícil que sabíamos como juega y el estilo que tiene. Cuando logramos ponernos en ventaja, no pudimos aguantarlo unos minutos más para ver si ellos podían salir y cambiar un poco su sistema. Tuvimos chances para ganarlo, el equipo se brindó al máximo, por eso la disconformidad con el resultado, porque sabíamos de la necesidad imperiosa de ganar que teníamos".

"Creo que nos faltó mantener un poco el nivel de juego de tres cuarto hacia adelante. Tuvimos minutos en que lo hicimos bien y minutos en que no encontrábamos ese jugador para poder doblegarlos y generar peligro. Pero sabíamos que si nos desordenábamos para atacar, ellos son rápidos en las transiciones y nos podían lastimar. Nos faltó esa puntada del final. La última del partido fue muy clara y pudimos haberlo ganado", añadió.

Consultado sobre por qué bajaron el nivel en el segundo tiempo, respondió: "Hicimos un desgaste importante en el primer tiempo, creo que ellos también cambiaron un poco. Y nosotros un poco la imprecisión, esa necesidad imperiosa que teníamos de ganar, el nerviosismo que te produce jugar contra un rival directo, fue un poco de todo. Lo queríamos llevar por delante y no era la forma. Tenemos cosas por corregir, nos quedan siete finales".