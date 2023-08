Messi no jugaría el domingo si Inter Miami gana mañana

29/08/2023 - 21:45 Deportivo

El capitán Lionel Messi no jugaría el próximo domingo para Inter Miami, cuando deba visitar a Los Ángeles FC, vigente campeón de la Major League Soccer (MLS), si el equipo dirigido por Gerardo Martino vence mañana como local a Nashville, y de esa manera sería preservado para integrarse al seleccionado argentino que desde el lunes comenzará los entrenamientos en Ezeiza de cara a los compromisos de Eliminatorias Sudamericanas.



Esa posibilidad viene a cuento por el desgaste que viene sufriendo el rosarino con la continuidad de partidos y los largos viajes que viene afrontando en medio del calendario apretado que presenta el fútbol estadounidense con sus distintas competiciones y la extensión de su territorio.



Porque esta exigencia no variará tampoco por Eliminatorias, ya que Argentina deberá afrontar el jueves 7 de septiembre, la semana próxima, el primer juego frente a Ecuador en el estadio de River Plate, desde las 21, pero al siguiente martes 12, a partir de las 17 visitará a Bolivia, nada menos que en los 3.650 metros de altura de La Paz, lo que implica también un esfuerzo adicional.



La mención sobre la posibilidad de que Messi "se pierda tres partidos" con Inter Miami a raíz de las Eliminatorias tiene que ver justamente con que a los dos inevitables puede sumarse el de Los Ángeles, que cerrará la trigésima fecha de la MLS y comenzará el domingo a las 23 de Argentina.



Ese horario (el partido estará terminando alrededor de la 1 del lunes, día en que la selección iniciará sus escasos entrenamientos en el predio de justamente lleva el nombre de Messi) provocará que "Lío" llegue a la Argentina desde Los Ángeles a última hora de la jornada, pocas horas después de haber jugado.



Esto provocaría que, con las reservas del caso, recién pueda moverse un poco junto a sus compañeros de selección, sin demasiadas exigencias el martes, un poco más, pero no demasiado el miércoles. porque será el día anterior a jugar con los ecuatorianos, y luego saltar nuevamente a la cancha para afrontar la primera competencia "por los puntos" como campeón mundial.



A los 36 años Messi está jugando en los Estados Unidos como si tuviera veintipico, pero la hora de ser preservado es esta, y lo saben tanto Lionel Scaloni acá como Gerardo Martino allá.



Y a propósito de Scaloni, sigue demorando el momento de hacer pública la lista de convocados para esos dos primeros encuentros de Eliminatorias, ya que Emiliano "Dibu" Martínez está siendo preservado en Aston Villa para poder el domingo a las 10 de Argentina nada menos que ante Liverpool por una molestia sufrida en el partido de ida ante Hibernian, de Escocia, por la Conference League.



Aston Villa ganó ese juego por 5 a 0 como visitante y Martínez salió en el entretiempo "por precaución", y por el mismo motivo no estará en la revancha del próximo jueves como local ante los escoceses.



En principio, entonces, "Dibu" no tendrá inconvenientes en formar parte de la convocatoria de Scaloni, que saldrá a la luz (ya fue presentada en tiempo y forma antes que se cumplieran los 15 días de plazo previo que exige la UEFA para los citados de los clubes que están bajo su órbita) a más tardar este jueves, y que contendrá aproximadamente a unos 40 integrantes, ya que se sumarán los sub-23 que jugarán el Preolímpico.



Ese equipo será conducido por Javier Mascherano, quien solamente citará a jugadores del fútbol argentino, Brasil y la MLS, ya que la idea primigenia de llamar también a los que actúan en Europa como una suerte de camuflar con una convocatoria a la mayor a los que por no ser competencia FIFA no tienen obligación de ceder para competencias preolímpicas, fue postergada para evitar que ese recurso termine siendo perjudicial.



Es que además el "Jefecito" ya conoce a varios de los futbolistas que actúan en equipos europeos y pretende explorar entonces por otros lugares para ir preparando el terreno para afrontar un certamen que se llevará a cabo en Venezuela en enero próximo y solamente clasificará a los dos primeros para los Juegos Olímpicos de París 2024.



De todas maneras Scaloni está dispuesto a colaborar con eso y por lo tanto está abierto a citar, junto a los de su selección mayor, a los que Mascherano juzgue necesarios para esta etapa de preparación, entre los que no les sacará más de dos jugadores a los sub-23 que elija de equipos de la primera división del fútbol argentino.



Por lo pronto, y como parte de esa preparación, el sábado 9 de septiembre ya está programado un partido amistoso contra el seleccionado sub-23 de Bolivia en el predio de AFA, en Ezeiza.



Mientras tanto, y volviendo a la selección campeona del mundo, en las últimas horas un kinesiólogo viajó a España para corroborar como evoluciona de una "lesión miotendinosa en el bíceps femoral de la pierna derecha", según verificó a través de un parte médico su club, Sevilla, luego de la derrota de la segunda fecha por 4 a 3 ante Alavés.



Esto que traducido al llano lenguaje futbolero no es otra cosa que un desgarro, es lo que quiere conocer Scaloni para ver si podría llegar al menos al segundo encuentro ante los bolivianos o directamente lo descarta de la convocatoria.



Ese lugar como titular sería entonces propiedad exclusiva de Nicolás Tagliafico para esta primera ventana de Eliminatorias, que además viene teniendo tan buenos desempeños en Olympique Lyon, que el propio Manchester United está detrás suyo y haría una oferta en las próximas horas, antes de que se cierre el libro de pases en Europa el próximo jueves 31.



Mientras tanto y a propósito de los partidos de Eliminatorias Sudamericanas, de este lado del Atlántico, todavía la AFA no dio a conocer oficialmente cuando y como se realizará la venta de entradas para el partido ante los ecuatorianos en el estadio Más Monumental, que seguramente lucirá completo para ver al seleccionado campeón del mundo y a su capitán, Messi, más descansado y fresco si efectivamente no juega el domingo en Los Ángeles.