Agenda deportiva: todos los encuentros que se juegan este miércoles 30 de agosto

30/08/2023 - 08:05 Deportivo

COPA CONMEBOL SUDAMERICANA

19:00 Defensa y Justicia vs. Botafogo

DGO

DSPORTS / 1610





COPA CONMEBOL LIBERTADORES

21:30 Racing Club vs. Boca Juniors

DGO

FOX SPORTS

STAR +

21:30 Palmeiras vs. Dep. Pereira

DGO

FOX SPORTS 2

STAR +





US OPEN

12:00 Segunda Ronda

DSports / DGO

ESPN 2

ESPN 3

STAR +

20:00 Segunda Ronda

ESPN 2

ESPN 3

STAR +





COPA ARGENTINA

14:00 Talleres (C) vs. Colón

DGO

TYC SPORTS

TYC SPORTS PLAY

16:15 Argentinos vs. San Martin (SJ)

DGO

TYC SPORTS

TYC SPORTS PLAY

18:30 San Lorenzo vs. Belgrano

DGO

TYC SPORTS

TYC SPORTS PLAY





MLS (MAJOR LEAGUE SOCCER)

20:30 Atlanta United vs. Cincinnati

Apple TV

20:30 Charlotte FC vs. Orlando City

Apple TV

20:30 Inter Miami vs. Nashville SC

Apple TV

20:30 New England vs. New York RB

Apple TV

20:30 New York FC vs. Montreal

Apple TV

20:30 Toronto FC vs. Philadelphia

Apple TV

21:30 St. Louis City vs. Dallas

Apple TV

21:30 Minnesota vs. Colorado

Apple TV

21:30 Houston Dynamo vs. Columbus Crew

Apple TV

21:30 Chicago Fire vs. Vancouver

Apple TV

21:30 Austin FC vs. Seattle Sounders

Apple TV

23:30 Portland Timbers vs. Real Salt Lake

Apple TV

23:30 SJ Earthquakes vs. L.A. Galaxy

Apple TV

CICLISMO

10:30 La Vuelta – Etapa 5

ESPN Extra

STAR +





MUNDIAL DE BÁSQUET 2023

08:30 Eslovenia vs. Cabo Verde

DGO

DSPORTS 2 / 1612

09:00 China vs. Puerto Rico

DGO

DSPORTS /1615

09:40 Grecia vs. Nueva Zelanda

DGO

DSPORTS / 1610

10:30 Irán vs. España

DGO

DSPORTS+ / 1613

RESERVA

11:00 River Plate vs. Vélez

YOUTUBE LPF AFA

11:00 Atlético Tucumán vs. Argentinos

YOUTUBE LPF AFA

11:00 Banfield vs. Instituto

YOUTUBE LPF AFA

11:00 Colón vs. Huracán

YOUTUBE LPF AFA

11:00 Independiente vs. Gimnasia (LP)

YOUTUBE LPF AFA





MLB (MAJOR LEAGUE BASEBALL)

14:00 Minnesota Twins vs. Cleveland Guardians

DSports / DGO

FOX SPORTS 3

STAR +





LIGA DE MÉXICO

22:00 Toluca vs. Monterrey

22:06 Querétaro vs. Atlas (G)