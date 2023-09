Los jugadores de Países Bajos cruzaron a Van Gaal por sus dichos sobre Argentina en el Mundial

05/09/2023 - 11:18 Deportivo

Los futbolistas de Países Bajos se diferenciaron de las declaraciones del ex entrenador Louis Van Gaal, quien aseguró que el Mundial de Qatar "estaba premeditado”, aunque el capitán Virgil Van Dijk sostuvo que "todo el mundo puede tener una opinión".

"Realmente no quiero decir mucho al respecto. Cuando ves cómo Argentina convirtió los goles, cómo nosotros los hicimos y cómo algunos jugadores argentinos se pasaron de la línea y no fueron penalizados, creo que todo estaba premeditado", manifestó el ex técnico del Manchester United sobre el partido que perdieron ante Argentina y su posterior coronación, informó NA.

Al respecto, Van Dijk señaló que el seleccionado de Países Bajos no respalda las palabras de Van Gaal: "Lo escuché esta mañana y eso es todo. Es su opinión, por supuesto. Todo el mundo puede tener una opinión. Yo no la comparto", agregó el futbolista.

Por su parte, el arquero Mark Flekken, que no participó de la Copa del Mundo pero forma parte del plantel de la selección, se expresó en la misma línea.

“Es la opinión del ex seleccionador nacional, él puede decirla. Yo personalmente no tuve esa opinión durante el Mundial”, remarcó Flekken.