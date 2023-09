VIDEO: Así es la versión del Himno que cantará Abel Pintos en Argentina vs. Ecuador

07/09/2023 - 11:05 Deportivo

Este jueves, desde las 21.00 horas, la Selección Argentina hará su debut en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, se enfrentará ante Ecuador y estrenará una nueva versión del Himno Nacional Argentino.

Tras una decisión de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino), la nueva versión del Himno Nacional Argentino será interpretado por el artista Abel Pintos, quien incluyó el tema dentro de su nuevo álbum llamado Alta en el Cielo, donde reversionó canciones patrias.

A partir de ahora, en cada uno de los compromisos que dispute el conjunto albiceleste, en la categoría que sea, sonará la nueva melodía.

Las versiones patrias del cantante fueron grabadas en el auditorio de la Usina del Arte junto a la Orquesta Académica del Teatro Colón que tuvo, a su vez, la dirección de Ezequiel Silberstein.

“Muchas veces tenemos la sensación de que estas canciones si no son en un acto escolar no se tocan, no se las puede ver porque son cosas lejanas, pues no. Esas canciones son nuestras, son de todos y de cada uno de nosotros, hablan de nuestra historia y de nuestro presente, y nos van a ayudar a seguir escribiendo esa historia en el futuro porque el futuro somos nosotros y todos ustedes. Estas canciones están hechas para cantar cuando uno quiera, con la emoción que uno quiera porque son de todos y de cada uno de nosotros. Y para apoyar esa idea hicimos este disco. Ojalá, la orquesta y yo podamos servir de guía para que ustedes canten con todo el amor que sienten o sientan por nuestra patria”, comentó Abel Pintos sobre este álbum.

El disco es de acceso universal y se puede descargar de forma gratuita a través del sitio himnosargentinos.ar. Además, las regalías obtenidas por las reproducciones de estas canciones serán donadas al Hospital de Clínicas José de San Martín, al Instituto de Investigaciones Médicas Dr. Alfredo Lanari y al Instituto de Oncología Ängel H. Roffo.