Las sorpresas a horas del debut de la Selección Argentina: los 11 que se enfrentarán a Ecuador

07/09/2023 - 18:28 Deportivo

A menos de tres horas de la locura albiceleste, se conoció cuál será el equipo que enfrentará a Ecuador. Y sí, tal como lo había anticipado Lionel Scaloni en la conferencia de prensa previa, hubo "alguna sorpresa". Angel Di María, uno de los héroes en Qatar, irá al banco en el debut de las Eliminatorias y en su lugar jugará Nicolás González. Mientras que Lautaro Martínez será el centrodelantero en lugar de Julián Alvarez. Y claro, vaya novedad, Lionel Messi irá de entrada.



Según informó el sitio Olé, la explicación es puramente futbolística, por supuesto, como siempre lo ha manifestado el entrenador. Todo es en función de lo propio y de las virtudes y falencias del rival, y del momento de los jugadores. Así, González ocupará un lugar entre los 11 luego de quedar al margen de la Copa del Mundo por una lesión muscular en la previa. El aporte del hombre de la Fiorentina es amplio, ya sea en función ofensiva como defensiva (y también en el juego aéreo).



Y el 9 es...En cuanto a la referencia de ataque, tanto Lautaro Martínez como Julián Álvarez llegaron con méritos para ir de entrada. Los números del Toro en Italia son top. En las tres primeras fechas de la Serie A lleva anotados ya cinco goles y es el máximo goleador del campeonato. A su vez, ya había mostrado este poder de fuego en la pretemporada, haciendo otros seis en apenas cuatro partidos. Por el lado de Julián, a su extraordinario Mundial hay que sumarle la continuidad como titular que se ganó en el Manchester City. Por Premier League completó los cuatro partidos que ya jugó como titular (hizo dos goles) y sumó un quinto desde el arranque por la Community Shield frente al Arsenal.



La apuesta, finalmente, es por el Toro, el que arrancó de titular la Copa del Mundo pero un problema físico le sacó potencia y cuerpo para mostrar toda su jeraquía. Fue ahí que apareció, en toda su dimensión, el en ese momento todavía flamante atacante del Manchester City. El equipo contra EcuadorPasando en limpio los 11 del debut por Eliminatorias serán Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Nico González; Messi y Lautaro Martínez.



De un debut a otroEn el inicio de la anterior Eliminatoria (1-0 con gol de penal de Messi), Argentina formó con Armani; Montiel, Martínez Quarta, Otamendi, Tagliafico; Paredes, De Paul; Ocampos, Messi, Acuña; y Lautaro Martínez. Luego ingresaron Salvio, Alario, Foyth y Nicolás Domínguez por Acuña, Lautaro Martínez, Montiel y Ocampos.



De esta forma, los cinco que repiten son Otamendi, Tagliafico, De Paul, Messi y Lautaro Martínez.



Scaloni sobre Messi en la conferencia de prensa previaLionel se refirió a Lionel horas antes del partido. "Hablé un rato, se puso a disposición. Está bien, lo veo contento, feliz y encontró un lugar en donde lo quieren. Más allá de dónde esté, él es feliz jugando al fútbol. Estamos contentos de tenerlo... Jugará todo lo que pueda jugar", dijo el DT. Y cerró con buen humor: ¿Si va a jugar el Mundial 2026? Ni yo sé si voy a estar, menos Messi. No hablamos de eso, el fútbol es tan cambiante. Tengo respeto, no corresponde, no estamos clasificados. Hay que ser prudente, por el bien del fútbol lógico queremos que pueda jugarlo. Nos haría más felices, pero hay muchas cosas de por medio".