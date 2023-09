EN VIVO | Güemes y All Boys empatan en Floresta

09/09/2023 - 15:09 Deportivo

La victoria del fin de semana pasado volvió a encender la ilusión en la "Isla". Esta tarde, Güemes tendrá otra buena oportunidad para seguir soñando con la clasificación al Reducido. Desde las 15.05, el conjunto dirigido tácticamente por Walter Perazzo, visitará a All Boys, en uno de los duelos que le dará continuidad esta tarde a la fecha 33 de la Zona A de la Primera Nacional.

El cotejo se disputará en Floresta y será dirigido por Felipe Viola. Güemes viene de derrotar en Santiago del Estero a Estudiantes de Río Cuarto por 1 a 0, mientras que All Boys, perdió la fecha pasada de visitante ante Patronato 3 a 2. Pese a esto, el "Albo" se viene haciendo fuerte cuando juega como local ya que en esa condición acumula tres victorias consecutivas. Allí, además, ganó en cuatro de sus últimas cinco presentaciones.

Con la baja de Agustín Bellone, esguince de tobillo derecho (3 semanas), y el regreso del volante Matías García, Perazzo tuvo que rearmar el once inicial para esta tarde. Güemes tiene 37 puntos y está a ocho unidades de San Martín de San Juan, que es hasta el momento octavo y el último de la zona en clasificarse al reducido.





El resto de la fecha

Por esta misma Zona A, hoy jugarán Agropecuario vs. Defensores Unidos y San Telmo vs. Flandria, ambos a las 15.

Además, por la Zona B, completarán hoy la fecha 29:

14.10, Chacarita vs. Ferro; 15, Tristán Suarez vs. Deportivo Riestra; 15.30, Dep. Maipú vs. Estudiantes de Buenos Aires; Atlanta vs. Racing de Córdoba; 16, Aldosivi de Mar del Plata vs. Deportivo Madryn; 16.30, Chaco For Ever vs. Quilmes y 21.30, Independiente Rivadavia vs. Brown (A).