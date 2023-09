Agenda deportiva: horarios y dónde ver los partidos de este domingo 10 de septiembre

10/09/2023 - 08:43 Deportivo

DOMINGO 10 DE SEPTIEMBRE

US OPEN

17:00 Final STAR + / ESPN





COPA ARGENTINA

17:30 Almagro vs. Boca TYC SPORTS





MLS (MAJOR LEAGUE SOCCER)

21:00 Los Ángeles Galaxy vs St. Luis City SC Apple TV





AMISTOSO INTERNACIONAL

13:00 Hungría vs. República Checa STAR +





PRIMERA - NACIONAL

14:10 Chacarita vs. Ferro TYC SPORTS TYC SPORTS PLAY

15:00 Tristán Suárez vs. Deportivo Riestra TYC SPORTS PLAY

15:00 San Telmo vs. Flandria TYC SPORTS PLAY

15:05 All Boys vs. Atlético Güemes Dsports TYC SPORTS PLAY

15:30 Deportivo Maipú vs. Estudiantes (BA) TYC SPORTS PLAY

15:30 Altanta vs. Racing (CBA) TYC SPORTS PLAY

16:00 Aldosivi vs. Deportivo Madryn TYC SPORTS PLAY

16:30 Chaco For Ever vs. Quilmes TYC SPORTS PLAY

18:00 Club Mitre vs. Gimnasia de Jujuy TYC SPORTS PLAY

21:30 Independiente vs. Brown TYC SPORTS TYC SPORTS PLAY





NFL (FÚTBOL AMERICANO)

14:00 New Orleans Saints FOX SPORTS 2

14:00 Pittsburgh Steelers vs San Francisco 49ers FOX SPORTS 3

17:00 Denver Broncos vs. Las Vegas Raiders FOX SPORTS 2

17:00 New England Patriots vs. Philadelphia Eagles FOX SPORTS 3

21:00 New York Giants vs. Dallas Cowboys ESPN 2 STAR +





MUNDIAL DE RUGBY FRANCIA 2023

07:30 Japón vs. Chile STAR +

12:25 Sudáfrica vs. Escocia STAR +

15:40 Gales vs. Fiji STAR +





MUNDIAL DE BÁSQUET 2023

09:40 Final Dsports





ELIMINATORIAS EUROCOPA

09:50 Kazajistán vs. Irlanda del Norte ESPN 2 STAR +

12:50 Finlandia vs. Dinamarca STAR + / ESPN

13:00 Islas Feroe vs. Moldavia STAR +

13:00 Montenegro vs. Bulgaria STAR +

15:30 Albania vs. Polonia ESPN 2 STAR +

15:45 Grecia vs. Gibraltar STAR +

15:45 Lituania vs. Serbia STAR +

15:45 Irlanda vs. Países Bajos STAR +

15:45 San Marino vs. Eslovenia STAR +





INDYCAR

15:30 GP: Monterrey - Carrera STAR + MOTO GP - SAN MARINO

18:00 Carrera STAR + / ESPN





LA LIGA 1-2-3 DE ESPAÑA

19:00 Real Valladolid vs. Elche Dsports





FÚTBOL PARAGUAYO - TORNEO CLAUSURA

20:00 Cerro Porteño vs. Nacional TIGO SPORTS





MLB (MAJOR LEAGUE BASEBALL)

21:00 San Francisco Giants vs. Colorado Rockies ESPN 3 STAR +