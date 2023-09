Argentina inició su entrenamiento en campo con la ausencia de Messi

10/09/2023 - 12:08 Deportivo

El seleccionado argentino de fútbol inició hoy su entrenamiento en campo con la ausencia del capitán Lionel Messi, cuya disponibilidad para el viaje de esta tarde a Bolivia se mantiene como incógnita después del cansancio físico que acusó el jueves sobre el final del partido con Ecuador.



El astro no estuvo junto al grupo en los primeros movimientos sobre una de las canchas del predio de Ezeiza, que fueron grabados por las cámaras de los medios de prensa con autorización de la AFA.



Se espera con expectativa que el DT Lionel Scaloni comunique la decisión sobre la disponibilidad de Messi en la conferencia de prensa programada para las 13.00, cuatro horas antes que despegue el avión rumbo a la capital boliviana.



Messi pidió el cambio en el final del partido con Ecuador (1-0) por agotamiento físico pero no padece ninguna lesión, según se constató en los estudios por imágenes que le realizaron el sábado en una clínica porteña.



El astro, de 36 años, está en condiciones de ser parte del equipo en el estadio Hernando Siles, pero de todos modos no se descarta que pueda ser preservado para evitar la exigencia física que supone jugar en la altura de la ciudad andina.



Desde su debut en Inter Miami, el pasado 21 de julio, el 10 de la "Albiceleste" acumuló una docena de partidos, sin haber realizado pretemporada tras su salida del Paris Saint-Germain.



Messi trabajó con cargas livianas en los dos entrenamientos posteriores al partido con los ecuatorianos.



El seleccionado campeón del mundo enfrentará a Bolivia este martes desde las 17.00 en el Hernando Siles, situado a unos 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar, por la segunda fechas de las Eliminatorias del Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026.