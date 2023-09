Scaloni confirma que Messi viajará a La Paz para enfrentar a Bolivia

10/09/2023 - 14:23 Deportivo

El director técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, confirmó este domingo que el capitán Lionel Messi será parte del plantel que viajará esta tarde a La Paz para enfrentar a Bolivia el martes, por la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026.

El astro "se entrenó diferenciado" hoy en Ezeiza "pero está en condiciones de viajar y jugar", avisó el entrenador sin confirmar su titularidad ni la de ningún otro futbolista.



En conferencia de prensa, Scaloni adelantó que el equipo que presentará en la altura de la capital boliviana ya lo tiene "en la cabeza" pero esperará hasta el mismo martes para confirmarlo por los desafíos que plantea la adaptación climática en esa ciudad.



"Messi va a viajar, está en condiciones de hacerlo y eso ya es una sensación positiva. Si viaja es porque está en condiciones de jugar, sino no viajaría, le hubiera dicho que se pegue la vuelta. Todo sabemos que él siempre quiere estar pero vamos a esperar al martes para ver qué decisión tomamos", contestó en relación a la presencia del 10, si de inicio o como sustituto.



La disponibilidad de Messi para este segundo partido quedó en suspenso a partir del jueves cuando pidió el cambio sobre el final del partido con Ecuador (1-0), después de decidirlo con una brillante ejecución de tiro libre.



Leo trabajó con cargas leves en los entrenamientos de viernes y sábado y este domingo lo hizo diferenciado por precaución ante el agotamiento físico que arrastra por la acumulación de partidos con Inter Miami.



En el inicio de la última práctica antes del viaje a La Paz, abierto durante 15 minutos para los medios de prensa, el Balón de Oro del pasado Mundial de Qatar no estuvo junto a sus compañeros en el campo.



Messi, de todas formas, no presenta ninguna lesión muscular, como se comprobó en los estudios por imágenes que se realizaron el sábado en una clínica del centro porteño.



Scaloni insistió en que la formación inicial en el estadio Hernando Siles será "parecida" a la dispuesta con los ecuatorianos, posiblemente con algunas variantes que serán confirmadas una vez en territorio boliviano. "Cuando lleguemos allá y empecemos a ver cómo nos adaptamos, cómo están todos, tomaremos la decisión. En principio el plantel está bien, no hay ningún inconveniente y esperamos afrontar el partido en las mejores condiciones", comentó.



El entrenador también descartó problemas físicos en el defensor Cristian "Cuti" Romero, la figura del jueves por la noche en el Monumental, y aceptó que Ángel Di María tiene posibilidades de volver a la titularidad.



"Estamos contento con el rendimiento del equipo. Jugar en la altura plantea algunas particularidades: a veces los cambios pueden ser más importantes que los que salen de inicio. Ya veremos cómo están todos para afrontar el partido", matizó.



Scaloni aceptó que un eventual cambio de estilo en la forma de jugar del seleccionado campeón mundial por las condiciones de altura de La Paz "dependerá mucho de cómo se desarrolle el partido, si se plantea de forma muy directa".



"Al final también lo que tiene esta Selección es que se va acoplando a lo que se encuentra. Hemos sufrido en diferentes partidos y el equipo ha sabido sufrir, y hay veces que somos protagonistas con la pelota y es lo que intentaremos hacer. Es evidente que el gasto energético es diferente, el ahogo también es diferente y tenemos que estar preparado", asumió.



El plantel argentino viajará esta tarde rumbo a La Paz y pasará dos noches allí antes del partido, una planificación que se repetirá luego del último antecedente con victoria en 2020, camino a Qatar 2022.



"Lo hacemos así pero no es que lo repetimos porque ganamos la última vez. No hay una ciencia exacta para esto, es un tema recontra sabido", aclaró.



Scaloni destacó a Bolivia como "un buen equipo", a pesar de la dura goleada recibida en su visita a Brasil (1-5) en la primera fecha. "El entrenador (Gustavo Costas) está haciendo una cosa interesante que es tratar de jugar parecido siempre. Pensamos que bastantes de los que jugaron el otro día pueden repetir pero ese partido lo tomamos en su justa medida. Está claro que para Bolivia no es lo mismo jugar en Brasil que en casa", entendió.



Finalmente, a modo de balance tras la primera jornada de la clasificación al Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026, el entrenador The Best 2022 analizó "un nivel muy parejo" entre todos los participantes.



"Las Eliminatorias son muy difíciles, habrá muchas selecciones que darán pelea por la clasificación. En el inicio todos se ven con posibilidades y eso lo hace más complicado aún. Las diferencias que se ven son mínimas y eso habla muy bien de la competencia", concluyó.