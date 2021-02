La deuda intra sector público es de U$S 24.682 millones

16/02/2021 - 00:05 Economía

El Gobierno nacional espera aliviar en los próximos meses, a través de la reprogramación de pagos que se negocia con el FMI y de las inmediatas tratativas que sobrevendrán con el Club de París, la carga de los vencimientos de deuda pública con acreedores externos, que entre febrero y diciembre suman unos US$ 28.404 millones.

Se trata de poco más de la mitad de los US$ 53.086 millones que vencen este año, de los cuales el 46,5%, es decir US$ 24.682 millones, corresponden a deuda pública intra sector público que el Gobierno contrajo con organismos, empresas nacionales y gobiernos provinciales, y que está en su totalidad en moneda nacional.

Ese monto de obligaciones fue estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), en un análisis según el cual se destacan los vencimientos con el Fondo Monetario Internacional por US$ 5.193 millones, con los mayores pagos concentrados en septiembre y en diciembre.

A los gobiernos que integran el Club de París, en tanto, se les deben pagar aproximadamente US$ 2.460 millones en mayo, si es que no se llega antes a un acuerdo para postergar ese compromiso.

La OPC es "una oficina técnica de análisis fiscal" del Parlamento nacional, que brinda soporte al Poder Legislativo "para profundizar la comprensión de temas que involucren recursos públicos, democratizando el conocimiento y la toma de decisiones".

En su último informe sobre "Operaciones de deuda pública", la Oficina aclaró que los vencimientos hasta fin de año por US$ 53.086 millones se reducen en un 46% (a US$ 28.404 millones) si se excluyen los vencimientos intra sector público.

En el corto plazo, precisó la Oficina de Presupuesto, los vencimientos de deuda de febrero suman US$ 4.011 millones, debido a amortizaciones por US$ 3.555 millones e intereses por US$ 455 millones.

"Al excluir las tenencias intra sector público, los vencimientos se reducen a US$ 2.055 millones, de los cuales 77% se cancelan en moneda local", puntualizó la OPC.

Por lo pronto, en la primera semana de febrero se pagaron intereses del acuerdo stand by con el FMI, por el equivalente a US$ 313 millones.

Para marzo, indicó el análisis, se prevén vencimientos que totalizan US$ 6.204 millones; y en abril llegan a US$ 7.044 millones.