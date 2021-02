El precio del petróleo se dispara y se traducirá en nuevas subas en los combustibles para los argentinos

16/02/2021 - 21:33 Economía

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para la industria petrolera argentina, volvió a subir en el mercado internacional y se consolidó por encima de los US$ 63, el valor más alto desde fines de 2019 .

Los precios del petróleo subieron debido al intenso frío y la ola polar que provoca una caída en la producción de crudo en Rusia y en Texas, lo que obligó a cerrar pozos y refinerías de petróleo.

Así,el barril de la variedad WTI concluyó con una suba de 1,2% para cerrar en US$ 60,20, mientras que el tipo Brent operó con una alza del 0,2% y concluir en US$ 63,40.

El crudo del Mar del Norte es referencia para la industria de los hidrocarburos en la Argentina y como tal su incremento de precio tiene impacto no sólo en los costos de las petroleras en la producción de combustibles, sino que al mismo tiempo genera mejores condiciones de inversión en los yacimientos, en particular en el no convencional de Vaca Muerta.

Ello significa que el precio de las naftas y el gasoil continuarán aumentando para el consumidor final argentino.

La jornada de consolidó al barril de Brent por encima de los US$ 63, nivel que tenía en diciembre de 2019, momento en el cual comenzó una abrupta caída por el impacto de la pandemia de coronavirus que se extendía por el planeta y que se detuvo el 1 de marzo al tocar su piso de US$22,74 el barril.