Anticipan meses de alta inflación y que el Consejo Económico y Social no resolverá el problema

21/02/2021 - 00:50 Economía

El dato informado esta semana respecto del aumento del 5,6% de los precios mayoristas en enero señalado por el Indec, es ‘una mala señal’ para la inflación minorista aunque no necesariamente implica un traslado en igual porcentaje a los productos que pagan los consumidores, pero según coinciden economistas consultados por EL LIBERAL, ‘adelanta que febrero y marzo van a ser de alta inflación’.

Los economistas Daniel Artana (Fiel) y Camilo Tiscornia (CT Consultores) se refirieron además a la conformación del Consejo Económico y Social convocado por el presidente Alberto Fernández para combatir la inflación e indicaron que si bien puede traer un alivio circunstancial, no resolverá el problema.

En primer término, Artana señaló que ‘los precios mayoristas aproximan los precios de salida de fábrica. La diferencia con el costo de vida (minoristas) es que éste tiene el componente de la etapa final. Normalmente la inflación mayorista tiende a reflejarse en la minorista, pero no en el mismo porcentaje’.

Agregó que el hecho que la inflación mayorista ‘sea alta es una mala señal hacia el futuro’. A su vez, indicó que ‘el acuerdo económico y social puede dar un alivio, pero no resuelve el problema’.

Por otra parte, el economista Camilo Tiscornia, señaló sobre la inflación en los precios mayoristas que ‘básicamente son precios de bienes, es la primera diferencia con respecto a los precios que releva la inflación al consumidor final. En la inflación mayorista no están incluídos los servicios, que sí están en el IPC que hoy están muy contenidos porque están regulados’.

Añadió que la inflación mayorista ‘generalmente adelanta lo que puede pasar con el IPC porque al aumentar los precios mayoristas el comerciante final, primero paga el precio mayorista y después termina trasladando ese precio a sus precios de venta al consumidor. Por eso se lo toma como un indicador anticipatorio. Implica que febrero, marzo, pueden ser meses de alta inflación’.

En cuanto al efecto que estima tendrá el acuerdo económico y social que impulsa el Gobierno para bajar la inflación, indicó que “evidentemente no se puede bajar la inflación si se está en un país donde se emite a lo loco, porque hay que pensar que hoy la cantidad de dinero es 70% más alta que la que había un año atrás con lo cual a ese ritmo de emisión al que se le va a cargar el déficit fiscal de este año es muy difícil que la inflación pueda bajar”.

Puntualizó además que este tipo de Consejos Económico y Social, “sirve cuando se piensa tomar medidas de fondo como para reducir la emisión monetaria y el déficit fiscal que es el que está causando la emisión monetaria y como eso tarda en hacer efecto, lo que sucede es que cuando se está en una economía ya lanzada con una inflación del 4% mensual que da 60 o 70% anualizado, es muy difícil bajar la inflación porque esa expectativa de inflación ya se mete en los precios desde hoy”.

Destacó que “si ese contexto de ajuste fiscal y monetario no está, este acuerdo va a ser como tantas otras cosas que quedan en nada. Si se leen las misiones que tiene este Consejo, los temas macroeconómicos pasan medio de refilón. La gran falencia que tiene este Consejo más allá que uno puede pensar si sirve o no para bajar la inflación, es que ni siquiera están puestos los temas macro económicos (emisión monetaria, déficit fiscal) como un tema central, entonces si la estrategia inflacionaria va a ser control de precios, la concentración de grupos económicos, si no va a ir acompañado de una estrategia monetaria y fiscal, a la larga no sirve”. l