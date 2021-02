Gobierno y petroleras negocian para evitar un alza de 15% en marzo

25/02/2021 - 23:12 Economía

Los precios de los combustibles volverán a sufrir ajustes en marzo, aunque el Gobierno y las petroleras negocian contrareloj alternativas para evitar un alza del 13 al 15% en el precio de las naftas y el gasoil y que las alzas que lleguen al surtidor no lleguen a esos porcentajes.

El retraso de los precios en el surtidor va de entre 13% a 15%, según la fuente consultada, y las refinadoras negociaron en los últimos días comprar el barril de crudo en el mercado interno a u$s 52 o u$s 53 (muy por debajo del Brent, que tocó los u$s 66) para evitar un daño en sus cuentas, debido a que saben que el Gobierno no habilitará el traspaso por completo al público de sus costos.

No obstante, el mes próximo tiene programadas dos subas de componentes del precio final: los biocombustibles treparán el mismo lunes 1 entre 1,9% (el bioetanol) y 3,6% (el biodiesel) mensual. Esa alza sumará al menos 0,5 puntos porcentuales, que las petroleras trasladarían a sus precios, tal como ya sucedió en octubre, enero y febrero ante la misma situación.

El viernes 12, en tanto, se incrementarán $ 1,99 por litro las naftas y $ 1,24 el gasoil, por el ajuste en el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC). En el sector esperan que el Gobierno postergue por unas semanas esta actualización, que le agregaría entre 2 y 3 puntos porcentuales a los precios finales.

Por otro lado, la cotización mundial del principal componente, que es el petróleo crudo, saltó un 24% en lo que va de 2021.l